Oroscopo Paolo Fox 29 dicembre 2019-3 gennaio 2020/ Avvio nuovo anno: Sagittario, Toro e Capricorno al top

Oroscopo Paolo Fox 29 dicembre 2019-3 gennaio 2020: come sarà l’avvio dell’anno nuovo?

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna con la sua classifica settimanale su DipiuTV, pronto a svelarci i misteri delle stelle e le sue previsioni. Cinque stelline per il Sagittario, con Marte nel segno ed un forte desiderio di trovare l’amore. Qualcuno però dovrebbe rimettere al centro la realtà dei fatti. Le coppie più solide faranno delle decisioni: meglio non rovinare un bel rapporto con un tradimento. Nel Lavoro, si raccolgono ancora i frutti di tutto ciò che è nato quest’anno. Il Capricorno invece farà degli incontri interessanti, anche se si prevede burrasca per i rapporti con partner già impegnati. Le coppie separate non ritornano indietro, ma se c’è un piccolo spiraglio aperto, si potrà agire ancora a gennaio. Nel Lavoro c’è aria di insoddisfazione. Giove e Saturno nel segno impongono scelte drastiche. Il Toro ha ricevuto quattro stelline. Non manca l’agitazione negli affari di troppo, forse qualcuno è in via di revisione di un rapporto. Il desiderio è di superare la soglia del 2020 con qualche sicurezza in più. Le coppie discutono, ma meglio tenersi alla larga dalle polemiche. Aumentano le responsabilità, ci si potrà chiarire nella seconda metà di gennaio. Nel Lavoro si parte con il piede giusto: Saturno e Giove sono favorevoli. L’impulsività potrebbe spingere a fare un passo falso. Cautela nei dialoghi.

Oroscopo Paolo Fox: Venere dissonante per Leone e Scorpione

Sono tanti i segni che Paolo Fox individua nella seconda posizione della sua classifica settimanale. L’Oroscopo ci rivela che il Leone ha Venere in opposizione: al largo i sentimenti. La stanchezza non manca, ma attenzione a non ripensare alle storie già finite. Le coppie possono chiarire i problemi, anche se ad inizio gennaio sono le poche entrate a dare dei pensieri. Nel Lavoro ci sarà una buona proposta, forse un nuovo incarico. Cautela nelle spese. I single dello Scorpione sono perplessi e il merito è di Venere dissonante. Emozioni speciali però da vivere il primo dell’anno. Le coppie rallentano, sono insicure, ma porteranno avanti un progetto. Alcuni vedranno un ritorno di un ex. La parola d’ordine è: rinnovo. Nel Lavoro si pretende troppo da se stessi, non si valutano i risultati raggiunti. Meglio non incolpare se stessi. I cuori solitari dell’Acquario hanno Venere in transito e la possibilità di vedere nascere delle opportunità interessanti. Qualcuno potrebbe però aver iniziato una relazione con chi è già impegnato. Le coppie sono in fremito e valutano i progetti futuri. Sarà facile costruire un futuro più solido. Nel Lavoro ci saranno buone opportunità, anche se non manca il desiderio di essere liberi, magari di cambiare mansione. I Pesci hanno la Luna nel segno fin da inizio anno e la possibilità di farsi valere negli affari di cuore. Belle notizie in arrivo, forse qualcuno si innamorerà. Le coppie cercano stabilità. Il consiglio dell’astrologo è di cambiare tutto o chiarire se qualcuno non ti fa sentire sereno. Nel Lavoro si lotta in un gennaio a cui seguirà una primavera interessante. Attenzione alle spese e alle questioni legali.

Oroscopo 2020: incertezze per Cancro e Ariete in questo avvio di anno

L’Oroscopo di Paolo Fox e la sua classifica settimanale si concludono con i segni che hanno registrato due e tre stelline. Fanno parte di quest’ultima cerchia i Gemelli, che potranno fare incontri interessanti. Attenzione però se chi ti piace ha già il cuore impegnato. Le coppie possono recuperare, ma non mancano conflitti a metà settimana. I rapporti arrugginiti saranno difficili da recuperare. Nel Lavoro si rallenta, ma dopo il 7 gennaio ci sarà una nuova apertura. I single del Cancro sono agitati in Amore, dato che Saturno e Giove sono in opposizione. In difficoltà anche chi ha una storia dall’autunno del 2019. Le coppie hanno delle difficoltà, si raccomanda cautela, soprattutto nelle spese. Nel Lavoro ci sono conflitti con capi e colleghi, si è più pigri a livello mentale. Bisogna essere più autorevoli per riuscire a gestire una certa situazione in azienda. La Vergine decide di chiudere i ponti con chi non merita. Sfiduciata in Amore, vorrebbe vivere una relazione serena. Le coppie affrontano trasferimenti e cambiamenti: il 2020 sarà di successo. Chi è in crisi a gennaio dovrà parlare in modo chiaro, decidere il da farsi. Nel Lavoro ci sarà una verifica, ma la fortuna non manca per i nuovi progetti. Meglio iniziare a costruire fin da adesso. La Bilancia vuole sentirsi libera, ma anche vivere emozioni importanti. Il fascino non manca, così come la possibilità di incontri speciali. Le coppie sono al limite della pazienza: potrebbe nascere qualche discussione, meglio dire ciò che si pensa. Nel Lavoro le stelle sono favorevoli. Forse qualcuno pensa ad un cambiamento. Cautela però per i soldi. Solo due stelline infine per l’Ariete, insicuro sul futuro. Persino chi ha in progetto nozze o convivenza nel 2020 inizierà a chiedersi se sia la strada più giusta. Le coppie possono recuperare, anche perché le tensioni saranno di meno rispetto al passato. I legami non ufficiali faticano di più. Nel Lavoro potrebbero esserci delle discussioni. Il consiglio dell’astrologo è di prestare attenzione e non insistere in caso di assenza di risultati. Meglio abbandonare il campo prima di corrompere la propria immagine.



