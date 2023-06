Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2023/ La Vergine sfrutta la propria intelligenza e lo Scorpione le intuizioni

Tanti pianeti particolari che vedono molti segni con qualche difficoltà. Oggi la Luna è sempre in Scorpione e scopriamo, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 29 giugno 2023, da Radio LatteMiele, chi è top e chi è flop. Le stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Leone, quante emozioni può dare questo periodo! Chi è in coppia ed è felice può pensare addirittura di sposarsi o convivere e chi non ha un amore lo cerchi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché le relazioni in generale sono molto favorite. Sul lavoro: più si cresce e più si vivono delle ostilità. Hai un ruolo di potere oppure puoi fare delle cose in più rispetto al passato, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Non tutti sono contenti di questo.

Vergine, oggi abbiamo una Luna favorevole che avvantaggia. Saturno toglie e Giove aggiunge: ci sono bruschi cambiamenti di rotta ma, grazie alla tua capacità strategica e alla tua intelligenza, puoi davvero fare di più. Se ci sono delle persone che non ti aiutano, vai oltre, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: in questo momento devi contare soprattutto su te stesso.

Bilancia, bisogna capire da dove si parte, perché c’è chi davvero deve ripartire da zero. Guardiamo oltre: le stelle in questo momento sono interessanti, l’amore può tornare protagonista, ma è molto utile cancellare il passato e soprattutto le emozioni negative che per troppo tempo ti hanno tenuto ostaggio di una certa malinconia che adesso bisogna eliminare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, ti è mai capitato di sognare cose che si avverano? È probabile, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché sei una persona che ha delle capacità in pi’ rispetto agli altri e una sensibilità molto particolare. In questi giorni, è proprio la sensibilità che, se non soddisfatta, può trasformarsi in intolleranza: se il partner non fa quello che tu vorresti, sei un po’ sotto pressione. Dovresti aiutare un po’ le persone che non ti capiscono, perché a volte ti aspetti anche troppo dagli altri. Conviene arrabbiarsi? No, forse bisognerebbe essere tolleranti e cercare di chiudere in positivo certi accordi, perché sappiamo che ci sono state troppe tensioni di recente.

