Oroscopo Paolo Fox, 29 luglio/ Previsioni Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Leone: fra mercoledì e giovedì il segno è più forte. Non si risolvono tutti i problemi con un colpo di bacchetta magica, si potrebbe essere amareggiato sul lavoro. O è arrivato un incarico da far tremare i polsi o ci si è sentiti estromessi. In amore non è un periodo di grande vitalità, però nemmeno di fermo. L’estate è stata galeotta.

Oroscopo Vergine: il segno ha molto di più in queste giornate e può fare un passo in avanti, magari non verso la felicità ma verso la serenità che dura di più. L’anno complicato vede però di fronte uno dei segni più forti che traducono in positivo anche situazioni negative. Ci si deve rendere conto di cosa si vuole davvero per attuare buoni progetti.

Oroscopo Bilancia: il segno ha risentito molto la fase di blocco, ma si può superare la crisi. Saturno arriverà a fine dicembre. Ci sono cose complicate da vivere, con sul lavoro necessità di impegno. Il segno è contento quando si sperimenta, ma cerca la tranquillità. Tutto quello che non ha a che fare con la regola spiazza. Attenzione all’amore col mese di agosto che spiazza.

Oroscopo Scorpione: si deve pensare al denaro in maniera seria. Il segno è sempre oculato, con la fine dell’anno ci sia un progetto costoso in mente. In sei otto mesi alcune entrate potrebbero variare. Problemi dal punto di vista lavorativo e magari cambiamenti per mansioni e orari come se ci fosse la possibilità di vedersi di fronte a persone diverse. L’amore torna protagonista ad agosto anche se in modo part time.

