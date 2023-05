Oroscopo Paolo Fox, 29 maggio-4 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

Come ogni lunedì anche oggi andremo a scoprire insieme l’oroscopo di Paolo Fox della settimana entrante, precisamente dal 29 maggio al prossimo 4 giugno. L’astrologo, in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri, su Rai Due, ha regalato la sua quotidiana classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Vergine, Leone

“Ariete, questa settimana fate tutto con molta calma, ci saranno giornate piuttosto intense e attenzione nei rapporti sentimentali. Se volete rimproverare il partner aspettate, rimandando la discussione ad una decina di giorni. Vergine, vi ripromettete di parlare quando avrete le idee più chiare. In questi giorni vi rendete conto che vi trovate in una situazione particolare, situazioni non più interessanti, il motto della Vergine potrebbe essere ‘Come glielo dico?’. Leone, 10imo posto. Ogni cosa che dite può essere fonte di polemica. Siete in continua polemica, qualsiasi cosa dite c’è una discussione, se inizia un progetto di lavoro siete tutti contenti ma c’è qualche invidioso, quindi vi raccomando un po’ di attenzione anche per l’aspetto fisico, ricevere sempre questi colpi bassi può essere doloroso”.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli, Sagittario, Toro

“Gemelli, settimana che non sa ne di carne ne di pesce. Aspettate un attimo prima di fare scelte importanti e che siano creative. Ciò vale anche per l’amore: chi è in coppia con un Gemelli deve rallegrarlo. Sagittario, periodo che non vi trova ancora fermi nei vostri propositi, avete bisogno di una spinta in più, ma può darvela l’amore che arriverà da giugno fino ad ottobre, potreste innamorarvi anche una o due volte: fermi non starete. Toro, settimo posto, si fa sentire tanta stanchezza. Quando c’è troppo rigore nella vita di una persona del Toro, l’effetto stanchezza si fa sentire. Vi raccomando nel weekend di ritrovare il dono di stare un po’ di compagnia o magari cambiate look”.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione, Acquario, Cancro, Pesci, Capricorno, Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 29 maggio-4 giugno 2023 si chiude così: “Sesto posto per lo Scorpione, momento in cui molti di voi faranno una sorta di salto nel buio per situazioni nuove nella seconda parte dell’anno, una vita diversa. Potrebbe essere stimolante ma anche affliggente se siete un po’ soli. Quinto posto per l’Acquario. Probabili piccole polemiche, non lasciatevi trascinare dalla corrente, ma trovate la famosa uscita di sicurezza che tenete sempre aperta. Cancro, facile innamorarvi di voi, avrete conferme in amore, bel cielo nel weekend, conquiste. Conquiste anche per i Pesci, molto positivi e propositivi. Dovete solo volervi più bene. Capricorno, secondo posto, consensi, positività. Primo posto per la Bilancia, spero abbiate superato un periodo difficile e vi addentrate verso un periodo che vi regalerà grandi soddisfazioni”.

