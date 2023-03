Oroscopo Paolo Fox, 29 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Gemelli a…

In diretta dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 marzo 2023. L’astrologo più famoso della tv, ospite della piazza più famosa d’Italia, ha svelato la consueta classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli attenti ad azioni troppo agitate, Ariete c’è confusione, Cancro in attesa, Capricorno, ci sono discussioni

“Gemelli, 2 stelle, attenti ad azioni troppo agitate. E’ un periodo importante ma a volte vi sembra di essere un po’ nervosi nonostante risultati positivi. Ci sono dettagli da sistemare per quanto riguarda il lavoro e questioni di carattere burocratico. Ariete, 2 stelle. Periodo di grande rilancio ma c’è confusione, potrebbero tornare vecchi problemi. Ci sono persone che non hanno voglia di sentirsi archiviate come magari un ex, o un vecchio contenzioso, è probabile che dobbiate cercare di risolvere il tutto, 48 ore sotto tono. Cancro, 3 stelle. Siete molto emotivi quindi sarebbe importante avere qualcosa tra le mani di importante come una firma, denaro, una promessa d’amore… arriverà a tutto da metà maggio. Capricorno, se c’è un evento che state organizzando per maggio e giugno continuate così ma ogni giorno c’è da discutere o un impedimento, siete perseguitati da piccole problematiche, cose che non contano. Da maggio comunque salterete, quindi non temete sul futuro”.

Oroscopo Paolo Fox, Leone stranito, Bilancia convalescenza emotiva, Toro in attesa di un accordo, Vergine buona vitalità

“Leone, in questi giorni un po’ straniti perchè quando avete bisogno di emozioni e aiuto non chiedete nulla ma pretendete che le persone si facciano avanti senza richieste. Voi volete apparire sempre forti quindi è difficile capire se state veramente male. Bilancia, convalescenza emotiva, situazione un po’ contorta: agitarsi è peggio, meglio evitare conflitti. Disturbi con Toro e Cancro. Toro, 4 stelle, se qualcuno è contro di voi lo sistemerete per le feste. Organizzate qualcosa di bello, se qualcuno rovina i vostri piani vi offenderete ma mi auguro che ci siano già buone occasioni per rinnovare un accordo o confermare una situazione sentimentale con un matrimonio o un figlio. Vergine, buona vitalità. Per voi è molto importante la preparazione, dovete capire ciò che state facendo evitando errori. Attenzione ai particolari soprattutto in amore”.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario giornata sì, Scorpione problemi in risoluzione, Pesci arrivano ricompense, Sagittario sperimentate sul lavoro

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 29 marzo 2023, e la relativa classifica dei segni zodiacali, così: “Acquario, innovazioni sono pane quotidiano. Voi cercate di prendervi grandi soddisfazioni verso chi non credeva in voi. Riuscire a trasformare fantasia in realtà non è cosa da tutti, giornata sì. Scorpione, non rivelate le preoccupazioni che avete dentro se non sono più che corrette, se no rischiate di mettere in discussione un rapporto. Tra oggi e domani se ci sono problemi si risolveranno. Pesci, voglia di riguadagnare il tempo perduto. A volte vi sacrificate ed ora è giusto che vi prendiate una ricompensa: tornerete in scena. Sagittario, se c’è una nuova esperienza da provare siete tutti contenti. No ad esperienze parallele in amore, ma sul lavoro perchè non sperimentare? Aiutati i creativi e chi ha buone idee”.

