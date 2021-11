Oroscopo Paolo Fox 29 novembre-5 dicembre 2021/ Classifica settimanale, segni flop: gemelli…

Oroscopo Paolo Fox dal 29 novembre al 5 dicembre 2021: la classifica settimanale

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 29 novembre al 5 dicembre pubblicate sul settimanale DiPiù Tv prevedono dei giorni sottotono per i nati sotto il segno dell’ariete, toro, gemelli, cancro, vergine e bilancia. L’ariete, in particolare, in amore, avrà voglia di spiegazioni e di chiarezza. Non mancheranno momenti di rabbia, ma sarà necessario mantenere la calma. Anche la settimana lavorativa non promette nulla di buono. Tuttavia non mancherà un pizzico di ottimismo e coraggio che ti daranno la forza per affrontare tutta la settimana.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox i nati sotto il segno del toro dovranno valutare con calma una storia d’amore che potrebbe diventare importante. Un’amicizia, inoltre, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante, ma occorrerà valutare tutto con calma. Sul lavoro, invece, arriveranno giornate un po’ complicate e non mancheranno degli ostacoli. La sfera sentimentale dei gemelli sarà interessante, ma i nati del segno non avranno voglia di vivere di vivere storie importanti. Sul lavoro si farà sentire la fatica, ma nelle prossime settimane arriveranno delle conferme.

Giorni particolari per cancro, vergine e bilancia. Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno del cancro vivranno una settimana particolare. Non ci saranno, infatti, occasioni di vivere amori leggeri. I single, inoltre, penseranno di aver incontrato la persona giusta, ma sarà necessario vivere tutto con estrema calma. Situazione pesante sul lavoro. Chi si è tuffato in un nuovo progetto potrebe essere insoddisfatto dai risultati. Occhio, inoltre, alla sfera economica.

Giorni non totalmente positivi anche la vergine che continuerà ad aver paura dell’amore non riuscendo, così, a lasciarsi andare alle belle emozioni. E’ arrivato, tuttavia, di mettere da parte la paura e tuffarsi nelle nuove conoscenze. Giornate di nervosismo, inoltre, sul lavoro dove sarà necessario mantenere la calma. Infine, i nati sotto il segno della bilancia non riusciranno a lasciarsi andare alla passione soprattutto per paura. sul lavoro avete voglia di cambiare, ma non è ancora il momento giusto per farlo.

