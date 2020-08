Oroscopo Paolo Fox, 3-4 agosto 2020/ Previsioni oggi e domani: Ariete al top e…

Oroscopo Paolo Fox, 3-4 agosto 2020: i segni al top

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox tra 3 e 4 agosto 2020 andiamo a leggere quelli che sono i segni al top. Ariete: il segno vive di buonumore anche se deve capire che non è consigliabile fare il passo più lungo della gamba. Attenzione però perché da domani ci sarà un po’ di agitazione e questa va tenuta alla larga. Si deve stare tranquilli nelle risposte che si danno agli altri.

Gemelli: la Luna è favorevole e invita a una splendida giornata. Si potrà presto risolvere un problema che ci si porta dietro da molto. La Luna farà il suo corso anche nelle prossime 24 ore quando arriveranno risposte sul lavoro. Pesci: energia ritrovata in questo periodo con Giove e Saturno favorevoli che aiutano. Da domani ci sarà qualcosa di importante da trattare per risolvere qualche problema economico.

Previsioni oggi e domani: i segni flop

Ed ecco i segni flop se si seguono le previsioni di oggi e domani dell’oroscopo di Paolo Fox. Toro: a livello sentimentale serve un po’ di prudenza. Si sta spendendo troppo e dopo questo periodo si deve puntare a rientrare. Da domani si aggiungeranno situazioni da chiarire. Cancro: sarebbe meglio evitare di polemizzare anche perché si vive un periodo non facilissimo. Da domani ci sarà tensione anche in amore. Ci si dovrebbe allontanare dalle complicazioni che sono sempre dietro l’angolo. Leone: la giornata di oggi regna di grande nervosismo. Bisogna fare attenzione a non esagerare sul lavoro. Poi domani ci sarà possibilità di superare dei litigi che avevano condizionato la settimana scorsa.

Vergine: la Luna è in opposizione ma questo non frena dal potersi avvicinare a una persona che non si sospetta nemmeno possa regalare emozioni. Sul lavoro arriveranno risultati. Bilancia: sul lavoro ci sono delle tensioni che non devono creare problemi in amore. Da domani si crescerà coi sentimenti. Scorpione: chi è pessimista deve abbandonare i suoi pensieri negativi. Sul lavoro ci sono dei ritardi. Da domani la Luna creerà ancora problemi e economicamente ci saranno delle difficoltà. Sagittario: il segno si potrebbe trovare in difficoltà economicamente. Chi ha avuto dei problemi da domani si rilancia definitivamente con una crescita sul lavoro. Capricorno: sul lavoro ci saranno delle complicazioni che porteranno a un’accesa stanchezza. Nelle prossime 24 ore non si deve litigare. Acquario: quella di oggi è una giornata piuttosto elettrica dove sarà meglio distrarsi ed evitare di discutere. Da domani ci saranno altri disagi da superare. Sul lavoro ci sarà un cambiamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA