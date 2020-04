Oroscopo Paolo Fox 3-4 aprile/ Oggi e domani Ariete e Cancro al top in amore e lavoro

Oroscopo oggi e domani Paolo Fox: previsioni 3-4 aprile e weekend

Siamo tutti orfani di Paolo Fox. L’astrologo ha detto no all’oroscopo in tv a I Fatti Vostri o nel fine settimana per via dell’emergenza Coronavirus, ma sicuramente non ha rinunciato alla sua professione che continua a svolgere per i giornali e, in particolare, per lo Stellare di DiPiù. Proprio da lì arrivano i consigli e le previsioni dell’Oroscopo di oggi e domani di Paolo Fox quindi per il 3 e 4 aprile, un weekend che gli italiani passeranno ancora in casa. Tra i segni top di questo primo fine settimana di Aprile, Paolo Fox ha piazzata i primi segni del nostro zodiaco e, in particolare, sicuramente Ariete e Gemelli. Mentre il primo potrà contare sulla luna favorevole che gli regala una visione serena del futuro in attesa del Sole che da domani tornerà in aspetto ottimo facendo comunella con Luna e Venere decretando quindi anche il successo in amore. I Gemelli, invece, avranno Venere in ottima posizione con la possibilità di andare incontro ad alcune novità e non solo nella vita sentimentale ma anche nel lavoro in cui arriverà una meritata vittoria.

CANCRO E CAPRICORNO, NOVITA’ IN ARRIVO IL 3 E 4 APRILE SECONDO PAOLO FOX

Ariete e Gemelli non saranno gli unici segni al top nell’Oroscopo di Paolo Fox del 3 e 4 aprile visto che a loro si uniscono anche altri compagni di viaggio per questa cavalcata sulle stelle. In particolare, gli amici del Cancro potranno recuperare un po’ di terreno per quel che riguarda i sentimenti sia che essi siano nuovi, sia che siano “storici”. Anche la salute aiuterà con il ritorno di una buona forma fisica mentre i progetti in cantiere potrebbero presto diventare qualcosa di più. Chiudono i Capricorno che, nonostante il periodo complicato, nella giornata di domani potrebbero avere modo di fare nuovi incontri, magari virtuali in questo periodo, e con all’orizzonte importanti cambiamenti sul piano professionale.



