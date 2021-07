Oroscopo Paolo Fox 3-4 luglio 2021/ Leone e Cancro da sogno, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 3-4 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Cosa riservano le stelle per i dodici segni zodiacali nel primo weekend di luglio? Paolo Fox, con le sue previsioni fornite nel nuovo programma estivo Uno Weekend, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, fornisce alcune indicazioni su come affrontare il fine settimana. L’ariete che è uno dei segni più passionali dell’oroscopo sente il bisogno di vivere una relazione più vicina al proprio modo di essere e, in vista dell’autunno, ha tanti progetti belli da realizzare. Anche durante il weekend, il toro è molto preso dall’amore e ciò potrebbe creare alcuni malintesi in amore. Molta energia per i gemelli che, di fronte ad una proposta d’amore o di lavoro devono coglierla al volo. Fine settimana molto positivo per il cancro che sta ponendo le basi per raccogliere i frutti in autunno. In amore potrebbero essersi dei problemi, ma solo per l’indole stessa del cancro, abituato a misurare l’importanza di un amore in base alla propria sofferenza. Grande cielo per il leone che ha tanta voglia di fare e potrebbe avere un incontro speciale. Sempre precisi e corretti, i nati sotto il segno della vergine pretendono le stesse cose dalle persone che hanno intorno. Contrasti in amore soprattutto se si pensa continuamente al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2021/ Amore e salute per Leone, Sagittario e Ariete...

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Dopo un periodo in cui non si è mosso molto, i nati sotto il segno della bilancia sono ancora molto confusi sotto vari aspetti. Il fine settimana, però, pone le basi per avere un futuro decisamente migliore. Fine settimana un po’ caotico per lo scorpione che, da una parte continua a credere nell’amore e, dall’altra, pensa di aver perso tale magia. I nati sotto il segno del sagittario hanno una grande voglia d’amare. Per riuscire ad ottenere ciò che si desidera è arrivato il momento di tuffarsi e darsi da fare. Stanchezza e delusione per il capricorno che sta vivendo situazione non gradite a cui è il caso di dire basta. L’acquario ha sempre voglia di cambiare e lo fa anche quando non ci sono certezze. Serve attenzione in amore. I pesci, infine, vogliono conferme in amore. Abituati a dare molto agli altri, vorrebbero ricevere la stessa cosa.

