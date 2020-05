Oroscopo Paolo Fox, 3-4 maggio 2020/ Oggi e domani: Gemelli top, Ariete flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 4-5 maggio 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni top di oggi e domani, 4-5 maggio. Gemelli: Nonostante Venere sia interessante e permetta un recupero per quanto riguarda i sentimenti non è la panacea a tutti i mali. Domani sarà una giornata interessante grazie a Luna, Marte e Venere che sono in buon aspetto. Sul lavoro però si dovrà fare ancora attenzione. Bilancia: la Luna nel segno continua ad illuminare la strada con sensazioni positive per il futuro. Le emozioni sul lavoro sono importanti con degli spunti verso il futuro. Domani si dovrà riflettere per quanto riguarda i sentimenti. Scorpione: le stelle aiuteranno il segno soprattutto se devono fare una scelta con il proprio partner. Dal 6 maggio prossimo la Luna nel segno aiuterà a dare una svolta al momento con grandi progetti in mente.

Paolo Fox: cosa prevede l’oroscopo per Sagittario, Acquario e Pesci

Sagittario: si deve essere prudenti per quanto riguarda i sentimenti, cercando di essere ottimisti verso il futuro. La Luna migliorerà l’aspetto nelle prossime ventiquattro ore con cose importanti che aspetteranno i nati sotto questo segno. Acquario: non ci si deve mettere a litigare con delle persone che non portano a niente. Il cielo però è interessante per quanto riguarda l’amore. Da domani si risolvono delle pesanti situazioni legate al campo dell’amore. Pesci: si risolveranno molto presto dei problemi per quanto riguarda la sfera emotiva. Domani si recupererà sul lavoro che in questo momento è un po’ complicato non si deve comunque esagerare.

Segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina sui segni flop del 4-5 maggio seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: la giornata di oggi si deve affrontare con grande attenzione visto che c’è una pesante opposizione della Luna con Saturno che rimane dissonante. Da domani Marte riuscirà ad alleggerire un po’ il segno anche se la Luna continuerà a creare problemi. Toro: in questo momento c’è il tempo e la forza per riuscire a sciogliere il bandolo della matassa. Dal punto di vista economico però continuano ad esserci problemi e non si riesce a ritrovare tranquillità. Domani la situazione potrebbe addirittura peggiorare. Cancro: la Luna opposta nel pomeriggio potrebbe creare dei problemi e anche domani non saranno facili da gestire i problemi che si stanno affrontando da diverso tempo con tensione e voglia di reagire. Sul lavoro si possono fare dei progetti per il futuro.

Oroscopo di Paolo Fox: giornate complicata per Leone, Vergine e Capricorno

Leone: si litiga molto con polemiche che possono travolgere il segno. Sul lavoro si deve cercare di essere attenti evitando di fare errori. Da domani la Luna in ottimo aspetto regala qualcosa di interessante anche se Saturno tornerà in opposizione. Vergine: dal punto di vista dei sentimenti si deve essere più che pazienti. Sul campo del lavoro però ci possono essere dei problemi non facilissimi da risolvere. Da domani però potrebbero arrivare definizioni di alcuni problemi. Capricorno: la Luna oggi sarà dissonante e questo non aiuta nel rapporto con le persone a cui si è legati da una relazione amorosa. Sul lavoro qualcosa va rivisto molto presto. Si devono evitare delle discussioni per quanto riguarda il campo professionale.



