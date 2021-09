Oroscopo Paolo Fox 3-4 settembre 2021/ Colpi di scena per Ariete, Toro sereno

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 3-4 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio, in attesa della nuova stagione televisiva. Cosa riservano le stelle per oggi, venerdì 3 settembre, e per domani, sabato 4 settembre? Colpi di scena in arrivo per l’Ariete: non fatevi trovare impreparati! Il mese di settembre porterà buone opportunità sul lavoro. Il fine settimana porterà un po’ di serenità per il Toro a livello sentimentale. Sul lavoro, portate a termine i vostri progetti senza farvi prendere dall’ansia. I Gemelli escono da un periodo di grande stanchezza, per le coppie in crisi è arrivato il momento di recuperare. La Luna dissonante crea qualche problema in campo professionale. Per i nati sotto il segno del Cancro la giornata è molto propositiva in amore. Le stelle sono positive, approfittatene per iniziare una nuova avventura. Sul lavoro avete bisogno di una mediazione. Giornata positiva anche per il Leone, non abbiate paura di mettervi alla prova senza farvi dominare dall’ansia. Evitate litigi e discussioni sul lavoro. Oggi e domani giornate positive in amore per la Vergine: se avete intenzioni serie è il momento del grande passo. Sul lavoro non siate troppo rigidi.

Oroscopo Paolo Fox 2-3 settembre 2021/ Nuovi incontri per Scorpione, Cancro al top

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

In questo periodo, secondo l’oroscopo Paolo Fox, la Bilancia deve evitare i conflitti in amore. Sul lavoro cercate di mantenere la calma. Giornata serena e piacevole per i nati sotto il segno dello Scorpione. Non sottovalutate i nuovi incontri. La giornata di oggi per il Sagittario sarà caratterizzata dallo stress: cercate di non riversare sulla coppia i vostri problemi sul lavoro. Oggi il Capricorno è più tranquillo, il fine settimana si avvicina: iniziate a fare progetti interessante per distrarvi un po’. Oggi per l’Acquario non mancherà qualche discussione in amore: non perdete tempo e fate pace subito. Sul lavoro siete molto produttivi, occhio ai rapporti con i nati sotto il segno del Leone. Giornata interessante per i Pesci: potreste fare nuovi incontri e sul lavoro potrebbero arrivare nuove occasioni. Rimboccatevi le maniche!

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox 1-2 settembre 2021/ Sagittario in crisi, Ariete in ripresaOroscopo Paolo Fox 30 e 31 agosto 2021/ Gemelli al top, scorpione in recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA