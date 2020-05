Oroscopo Paolo Fox 3-8 maggio 2020/ Bilancia, Gemelli, Ariete, Pesci

Pubblicità

OROSCOPO PAOLO FOX: IN RIPRESA GEMELLI E BILANCIA

Continua l’Oroscopo di Paolo Fox e la sua classifica settimanale, annunciata fra le pagine di DipiuTv. Quattro stelline per l’Ariete: Venere in ottimo transito sarà di compagnia fino a giugno. Meglio lasciar perdere però i legami impossibili. Con il Leone in particolare potrebbe nascere qualcosa di bello. Le coppie sono in via di recupero e forse pensano ad un progetto a due. Attenzione alle discussioni di martedì. Nel Lavoro il cielo strizza l’occhio alle finanze. Chi ha cambiato di recente lavoro o mansione potrebbe accorgersi che è stato un vantaggio. I Gemelli hanno Marte e Venere attivi e la possibilità di puntare sull’Amore. L’ottimismo non manca, così come la disponibilità ad ascoltare le emozioni. Le coppie in crisi mancano di passione, ma si potrà dare una nuova spinta alle relazioni. Cautela con il partner Sagittario a causa di equivoci. Nel Lavoro, ci si è impegnati di più e si è guadagnato di meno, ma ci sarà un recupero. La Bilancia è in un momento di riflessione, vuole capire che cosa è rimasto di una relazione. Venere favorevole fino a giugno permette di recuperare. Le coppie litigano per motivi di lavoro e soldi, ma le cose inizieranno ad andare meglio dal prossimo mese. Il consiglio dell’astrologo è di voltare le spalle alle incomprensioni. Nel Lavoro si paga ancora lo scotto di marzo, quando Mercurio era dissonante. Maggio per fortuna è generoso. In generale il periodo è tranquillo, ma meglio evitare azzardi.

PESCI, COSA ASPETTARSI DA QUESTA SETTIMANA SECONDO L’OROSCOPO PAOLO FOX

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox i Pesci si trovano in un’altalena romantica che spinge a prendere e lasciare. Prudenza se il partner è lontano, anche se Marte nel segno diminuisce le distanze. Favorite le nuove storie. Le coppie possono ritrovare la passione, ma le relazioni con Sagittario e Vergine potrebbero essere più complicate. Nel Lavoro, in arrivo buone notizie grazie a Marte in transito e un buon recupero. In risalita anche chi lavora con i contatti.



