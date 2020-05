Oroscopo Paolo Fox 3-8 maggio 2020/ Cancro, Leone, Scorpione, Acquario

Pubblicità

CLASSIFICA OROSCOPO PAOLO FOX: SAGITTARIO E LEONE IN DIFFICOLTÀ

Ultimo gradino per la classifica settimanale di Paolo Fox, che ci parla come sempre tramite la rubrica su DipiuTv. L’Oroscopo dell’astrologo punta i fari sul Cancro, uno dei segni ad aver conquistato tre stelline. L’amore è conflittuale per i nati del segno, ancora in decisi e bloccati di fronte alla passione. Possibili ritorni dal passato, meglio valutare se lasciarsi andare. Anche le coppie più forti sono state tese negli ultimi tempi e venerdì sarà utile per parlare di ciò che non va. La rinascita avverrà comunque nel mese di agosto. Nel Lavoro, Giove opposto spinge ad avere ripensamenti e pensieri affollati. Qualcuno potrebbe chiudere progetti del passato che non sono andati in porto. Lo Scorpione ha Venere in transito neutrale: si attende uno stimolo dall’esterno. Bisogna però partire da se stessi, essere più sereni. Le coppie sono distratte e per questo ci potrebbero essere dei fastidi. Con Leone e Acquario è meglio capire come stanno le cose. Chi ha una separazione in corso può trovare un accordo. Nel Lavoro, cautela con le proposte fatte da altri. Saturno dissonante rallenta progetti e cambiamenti. L’Acquario vuole recuperare il tempo perduto in Amore e potranno sfruttare la giornata di martedì per fare il primo passo. Il cielo regala nuovi incontri. Le coppie possono recuperare e l’arrivo di Saturno nel segno aumenta il senso di responsabilità. Qualcuno potrebbe sostenere il rapporto, se solido, ma in caso contrario sta già guardando altrove. Cautela con gli acquisti e le spese: nel Lavoro, ci sarà un miglioramento, ma andranno fatte anche le scelte più giuste.

SAGITTARIO E LEONE, SCOPRI LE PREVISIONI DELL’OROSCOPO DI PAOLO FOX

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox il Sagittario ha Venere in opposizione e qualche difficoltà in Amore. Qualcuno chiuderà una relazione, ma rimarrà in piedi tutto ciò che vale. Le coppie datate sentono il bisogno di novità. Settimana utile per recuperare, cambiamenti in arrivo per casa o acquisti. Nel Lavoro Marte e Saturno favorevoli movimentano le acque e mercoledì utile per i contatti. Possibili spese impreviste. Ultimo gradino per il Leone, sempre più affascinante grazie a Venere favorevole. Il Lavoro e le spese però continuano a preoccupare e i sentimenti rischiano di pagarne le conseguenze. Le coppie possono parlare, ma con cautela e tanta pazienza. I dubbi possono nascere a causa dell’incertezza lavorativa di uno dei due. Nel Lavoro, meglio non fidarsi di un affare troppo facile. Molti pianeti sono dissonanti e impongono di ripartire da zero oppure che non verranno riconosciuti gli sforzi dei nati del segno.



