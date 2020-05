Oroscopo Paolo Fox 3-8 maggio, classifica settimanale/ Toro, Vergine e Capricorno top

Pubblicità

Che settimana sarà per Toro e Vergine secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox?

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna ancora una volta su DipiuTv per raccontarci le sue previsioni e la classifica settimanale. Cinque stelline per il Toro, con un cielo importante in Amore. Si possono vivere belle relazioni e l’importante è non chiudere le comunicazioni con il resto del mondo. Cautela per chi ha due storie in piedi. Le coppie sposate o che convivono possono vivere dubbi nel lavoro e per i soldi. Chi invece è sul punto di fare il grande passo potrebbe vedere slittare un evento. Venere aiuta la passione. Nel Lavoro, Saturno dissonante invita a non fare azzardi. Novità in arrivo grazie a Mercurio in buon aspetto con Giove, ma attenzione alle situazioni che riguardano la casa. La Vergine non è convinta degli incontri più recenti: è il segno ad essere esigente oppure il cielo non è utile per storie importanti? Da non sottovalutare i rapporti nati nella seconda metà della settimana. Le coppie possono vivere qualche disagio venerdì, forse per via di una lontananza. Chi ha avuto grossi conflitti deve trovare il modo di rinsaldare il legame. Nel Lavoro ci sarà un recupero, l’energia non manca ed è possibile farsi riconoscere per il proprio valore.

Capricorno: le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Il Capricorno vive un momento importante per le relazioni, anche se il segno non si lascia andare alla passione così facilmente. Favoriti progetti a lunga scadenza, chi ha una storia con un partner lontano può avere un momento di incertezza, ma potrà recuperare. Le coppie vivono problemi per soldi o casa e sono distratte. L’amore viene oscurato dal forte desiderio di avere una rete di protezione. Nel Lavoro chi ha vissuto una crisi può risalire. Marte è di nuovo favorevole e si potrà lavorare per la ripresa dei prossimi mesi.



