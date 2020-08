Oroscopo Paolo Fox, 3 agosto/ Previsioni Bilancia, Vergine, Leone, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 agosto 2020

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele andiamo a leggere quanto detto per quattro tra i dodici segni dello zodiaco. Bilancia: Queste giornate sembrano essere ricche di disagi dovuti ad alcuni imprevisti che potrebbero aver compromesso alcuni progetti generando notevoli dubbi. Da mercoledì sarà possibile ottenere qualche buona notizia, ma bisognerà pazientare ancora prima che la situazione si sblocchi. Qualche possibilità in più in amore.

Oroscopo Vergine: Le combinazioni planetarie che contraddistinguono la situazione astrologica attuale sembrano promettere un mese ricco di impegni utili a garantire un importante recupero lavorativo e sentimentale. Le grandi possibilità di quest’anno porteranno una notevole rivalsa.

Oroscopo Leone: Queste giornate sembrano essere caratterizzate da una stanchezza diffusa che potrebbe generare fastidi e malcontenti. Per evitare spiacevoli imprevisti sarebbe meglio riuscire a rimandare alcuni impegni almeno fino a mercoledì, mantenendo un atteggiamento prudente all’interno dei rapporti con gli altri. Incontri positivi.

Oroscopo Scorpione: L’inizio di questa settimana sembra essere un po’ agitato: qualche tensione con l’ambiente circostante potrebbe compromettere una serenità che si fatica a mantenere, rubando voglia di fare. Sarebbe bene mantenere un atteggiamento prudente in amore per evitare che questo diffuso nervosismo ricada sulla coppia, ma il mese di Agosto potrebbe portare grandi emozioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA