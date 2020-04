Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2020/ Classifica: Toro, Cancro e Sagittario segni flop

Paolo Fox, oroscopo 3 aprile 2020: segni flop

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere quelli che sono i segni flop. Toro: il segno si sente un po’ giù di corda. A volte si lotta contro i mulini a vento e questo inizia ad essere pesante e molto difficoltoso. Attenzione alle parole che si usano con le altre persone. Cancro: si vive un momento di grande fatica. Saturno in opposizione ha creato davvero molte complicazioni nel giro degli ultimi 24 mesi. Ora però c’è la grande novità dell’uscita dall’opposizione e quindi della forza ritrovata per andare avanti. Sagittario: questo è il segno della libertà e lo sappiamo tutti, proprio per questo la quarantena dovuta a questa pandemia globale si sta vivendo con maggiori pressioni sulle spalle. Non si devono però riversare le proprie tensioni sugli altri andando magari a rovinare dei rapporti al momento decisivi per la propria salvezza.

Segni in fase di stallo per oroscopo Paolo Fox

Ecco i segni in fase di stallo seguendo l’oroscopo di Paolo Fox per oggi. Vergine: si deve curare con attenzione quello che si fa soprattutto se si hanno delle responsabilità importanti. La giornata promette bene, ma la migliore della settimana sarà quella di domenica dove si potrà spiccare definitivamente il volo. Bilancia: si capisce in questo periodo che l’amore è importante, molto di più del lavoro che è stato nell’ultimo periodo sempre messo al primo posto. Questo momento di estrema riflessione per tutti può portare a una crescita importante ecco perché si decide di privilegiare la forza delle emozioni. Acquario: c’è chi in questi giorni sta cercando di cambiare vita, Saturno comunque non aiuta in questo periodo. Dal punto di vista economico ci sono delle restrizioni che impediscono di fare quanto si vorrebbe. Pesci: si devono rivedere le proprie scelte sotto una nuova luce. C’è bisogno di capire come andare avanti. Aprile sarà pesante soprattutto dal punto di vista dei rapporti con gli altri. Alcune relazioni poi potrebbero essere riviste.



