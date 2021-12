Oroscopo Paolo Fox 3 dicembre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

C’è grande curiosità di conoscere l’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 3 dicembre 2021. Il celebre astrologo e volto televisivo è intervenuto a Radio Latte e miele grazie alla sua classica rubrica “Latte e stelle” e non mancano le novità per i segni di Fuoco. Partiamo dall’Ariete e da una giornata che sarà ricca di impeto, in particolare dal punto di vista sentimentale, mentre per il Leone sarà un venerdì sostanzialmente di recupero. Infine, Sagittario può fare affidamento al transito favorevole di diversi pianeti…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sull’Ariete

Questo venerdì per voi sarà ricco di impeto, al punto da coinvolgere anche chi vi circonda. Ciò potrebbe anche portare ad alcune discussioni, visto anche il vostro modo schietto di comportarvi. Attenzione però a non esagerare, soprattutto in ambito sentimentale.

Leone, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox sarà un venerdì di recupero, avrete modo di condividere la vostra energia soprattutto in ambito sentimentale. Accettate i nuovi stimoli e dedicate maggior spazio al parte ed, non siate troppo dominanti.

Sagittario, periodo positivo per voi

Il periodo è decisamente positivo grazie al transito favorevole di diversi pianeti. Siete pronti al cambiamento, anche chi ha sofferto particolarmente dal punto di vista sentimentale. Andate oltre i piccoli ostacoli e sfruttate al meglio i nuovi progetti. In particolare potreste ritrovarvi alla ricerca di qualcuno che finanzi le vostre idee.

