Oroscopo Paolo Fox, 3 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Acquario a…

Cosa ci dicono gli astri? Anche oggi, venerdì 3 marzo 2023, andremo a scoprire insieme l’oroscopo di Paolo Fox e la relativa classifica dei segni zodiacali. Direttamente dal programma di Rai Due ecco le previsioni per la giornata odierna.

“Acquario, vi trovo affaticati, dubbi su come passerete il weekend. Siete un po’ in balia dei venti. Un weekend da vivere con tranquillità. Toro, due stelle, lieve affaticamento per il weekend: statevene a casa vicino ai vostri cari. Se crescerete avrete maggiori responsabilità, è un anno a cui ai Toro saranno affidati grandi incarici. Relax nel fine settimana. Scorpione, oggi siete tranquilli ma fra sabato e domenica qualcosa salterà, spero non i vostri nervi. Spero riuscirete a sfogare un po’ di tensione. Ariete, siete sempre al galoppo, ma se c’è qualcuno che va al trotto dovrete spingere tutti ciò che non sono come voi: voi non sapete cosa sia la pigrizia, anzi. Volete scatenare il mondo intero, attenzione a chi cerca di limitarvi, forse lo metterete da parte”.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci servono grandi passioni, Capricorno non abbandonate le relazioni, Cancro in cerca di coccole

“Pesci, bisogno di recuperare energie. I Pesci si impegnano molto quando sono innamorati o hanno delle buone basi emotive: diventano pigri quando se non sanno per chi o cosa vivere. Voi siete nati con il cuore aperto, con il desiderio di vivere grandi passioni e se mancano andate giù di corda. Capricorno. Non archiviate troppo le relazioni perchè a fine marzo qualcuno potrebbe lamentarsi. Se c’è un discorso da fare ad un partner meglio completarlo entro metà anno. Cancro, avete bisogno di coccole, emozioni, siete in pena per qualcuno o in casa c’è qualcosa di strano? Voi siete grandi romantici e se questa cosa non è manifesta, vivete la vita in maniera molto strana, siete un po’ giù di corda. Dovrete cercare un po’ più di forza in voi stessi per andare avanti”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine weekend migliore, Gemelli in recupero, Bilancia tensioni da amministrare, Leone incontri e amicizie, Sagittario, voglia di stare fra chi vi ama

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi con i migliori segni zodiacali della classifica di oggi: “Vergine, weekend migliore, riprenderete quota. Lasciate spazio anche agli altri, osservate per poi agire e non è una cosa sbagliata. Gemelli in recupero. Manifesterete la forza sulle persone che amate, passione, amore, relazioni importanti. Spero che vogliate in questo weekend vivere un rapporto a vista, con una persona vera. Bilancia, forti tensioni da amministrare con saggezza altrimenti si ariverà a marzo con qualche contrasto in amore, attenzione a polemiche. Leone, sfruttate il weekend, favoriti incontri, passioni, amicizie e vi sentirete più forti. Sagittario, riprendete le redini della vostra vita, giocate un ruolo importante per chi si fida di voi e in questo weekend avrete voglia di stare in mezzo alla gente che vi ama di più”.

