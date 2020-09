Oroscopo Paolo Fox, 3 settembre/ Previsioni Cancro, Leone, Gemelli, Scorpione

L‘oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele ha dato ancora una volta il punto sulla giornata per quanto riguarda i segni zodiacali. Cancro: In questa giornata sarà possibile contare su molte buone intuizioni. In amore si può finalmente pensare di intraprendere qualche progetto importante, ma bisogna prestare attenzione a che rapporto si sta vivendo: si potrebbe rischiare di imbarcarsi in amori impossibili.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Una Venere importante sembra finalmente riportare l’amore ad essere protagonista regalandogli sfumature molto passionali. Finalmente si potrà contare su una visione più ottimista della situazione, anche grazie ad un Marte favorevole che invita a lasciare da parte le sfide che non si possono vincere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Alcuni contrasti verificatisi nel corso di questa settimana potrebbero continuare a portare qualche pensiero. Nonostante queste piccole difficoltà, Saturno, che a breve inizierà un transito importante, sembra garantire la buona riuscita di alcune questioni che ora appaiono come difficili. Buona giornata per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Questa giornata sembra regalare un buon vigore, prima di una domenica che potrebbe facilmente assumere dei trati un po’ burrascosi. Chi si è trovato a fare buon viso a cattivo gioco all’interno di alcuni rapporti potrebbe infatti decidere di non sottostare più ad alcune condizioni.



