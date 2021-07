Oroscopo Paolo Fox 30-31 luglio 2021/ Sagittario sottotono, Pesci in recupero

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 30-31 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, venerdì 30 luglio, e per domani, sabato 31 luglio? I nati sotto il segno dell’Ariete devono evitare polemiche inutili con il partner, meglio programmare un viaggio insieme. Anche sul lavoro potete contare su una buona posizione delle stelle. La giornata del Toro e all’insegna di qualche discussione e litigio con il partner: cercate di chiarirvi il prima possibile. Le prossime settimane saranno positive. Per i Gemelli sono in arrivo giorni complicati. Avete perso un po’ delle vostre certezze. Evitate le discussioni sul lavoro. Per il Cancro è arrivato il momento di lasciasi alle spalle i litigi con il partner: aspettate il weekend per risolvere, le stella saranno più favorevoli. Sul lavoro fatevi guidare dal vostro istinto. Oggi il Leone può ottenere qualcosa di più. Mercurio ha un transito favorevole e favorisce gli incontri per chi è single. Nuove opportunità e cambiamenti in vista. Il weekend sta arrivando, per la Vergine è il momento migliore per organizzare qualcosa con il partner o con gli amici. Se dovete prendere una decisione importante, ascoltate i consigli di chi vi vuole bene.

Nella giornata di oggi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, la Bilancia ha la Luna in opposizione: evitate di strafare e mantenete la calma. Sul lavoro è il momento giusto per lanciarsi in nuovi progetti: fatelo già a inizio settimana. I nati sotto il segno dello Scorpione hanno l’occasione di dire quello che pensano, sopratutto nei rapporti interpersonali. Per quanto riguarda non mancano discussioni con i colleghi. Giornata sottotono per il Sagittario, i problemi irrisolti non vi danno tregua: dovete trovare una via d’uscita. Sul lavoro è tutto fermo: abbiate pazienza e fiducia. Giornata negativa per il Capricorno, purtroppo le stelle non sono dalla vostra parte. Sul lavoro inizierà presto una fase di recupero. Giornate positive per i single dell’Acquario. Sul lavoro potrebbe presto arrivare una bella notizia: la fine del mese sarà stupenda! Inizia una fase di recupero per i nati sotto il segno dei Pesci, anche se avete ancora molto cose da risolvere. Sul lavoro evitate stress e polemiche.

