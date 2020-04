Oroscopo Paolo Fox, 30 aprile-1 maggio 2020/ Oggi e domani: Ariete top, Toro flop e..

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 30 aprile-1 maggio 2020: i segni al top

Con l’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad osservare i segni top tra 30 aprile e 1 maggio 2020. Ariete: il segno avrà a disposizione nella sua orbita una Venere molto interessante fino ad agosto. Sul lavoro la tensione sembra piuttosto alta con Giove che continua a creare dei problemi perché dissonante. Anche le coppie più solide si potrebbero ritrovare a vivere qualche battibecco di troppo. Gemelli: l’amore è uno dei campi dove si deve insistere di più in questo periodo. Si potranno fare dei progetti interessanti con grande voglia di riscatto personale. Per quanto riguarda la professione invece è meglio rimanere in silenzio e iniziare a parlare solo se necessario.

Paolo Fox: cosa prevede l’oroscopo per Sagittario, Capricorno e Acquario

Sagittario: buona Luna nelle relazioni, che regala ottimi sguardi e una bella crescita. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno degli ottimi risultati fin da subito. Si deve capire però se accettare o meno una nuova relazione. Capricorno: dal punto di vista dell’amore si possono superare delle complicazioni, anche se professionalmente è meglio non esagerare. Il transito di Giove è positivo da domani e potrebbe regalare qualcosa di interessante. Acquario: Venere rimane favorevole e questo permette di avere delle ottime risposte dal punto di vista dei sentimenti. Tra 24 ore però la Luna sarà negativa e questo potrebbe portare a una tensione di non facilissima gestione.

Segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci ora sui segni flop. Toro: il segno è decisamente agitato per quanto riguarda il campo dei sentimenti. Da tempo si rimanda un progetto che si potrebbe recuperare tra non molto tempo. Si deve stare però attenti perché da domani Marte sarà opposto e creerà dei problemi non di facile gestione. Cancro: Venere sarà nell’orbita del segno da agosto, anche se c’è da dire che delle complicazioni si risolveranno nel giro di poco tempo. Domani si vivrà un bel percorso di crescita. Marte invece tornerà favorevole dal 13 maggio. Leone: la Luna passa nell’orbita del segno e regala una crescita non di poco conto per oggi. Domani invece ci saranno delle tensioni da superare in famiglia con Mercurio e Sole che sono in opposizione.

Oroscopo di Paolo Fox: giornate complicata per Vergine, Bilancia, Scorpione e Pesci

Vergine: per l’amore ci sono delle buone possibilità, mentre sul lavoro si deve avere pazienza e si dovrà aspettare del tempo. Domani attenzione a qualche situazione complicata per quanto riguarda le emozioni. Bilancia: si è confusi con qualcuno che potrebbe scegliere improvvisamente di cambiare rotta e trovare una nuova strada. Da domani Venere tornerà favorevole aiutando il segno sotto il punto di vista dell’amore. Scorpione: ci sono fin troppi pensieri, questo è un momento in cui serve forza e determinazione per scrollarsi tutto dalle spalle. Si potrebbe presto risolvere qualche problema professionale con una crescita che potrebbe riguardare anche i giorni successivi. Pesci: c’è bisogno di risolvere prima possibile quello che è un dubbio professionale non facile da gestire. Tra qualche ora i dubbi potrebbero addirittura aumentare.



