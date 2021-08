Oroscopo Paolo Fox 30 e 31 agosto 2021/ Gemelli al top, scorpione in recupero

Paolo Fox è pronto a svelare i dettagli di quello che accadrà, secondo le previsioni delle stelle, nella giornata di lunedì 30 agosto e martedì 31 agosto. L’astrologo più famoso della televisione italiana torna a dare i propri consigli invitando gli appassionati dell’oroscopo a non credere a priori, ma a verifire sul campo. Secondo le previsioni di Paolo Fox pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, le giornate di oggi e domani richiederanno un po’ di prudenza ai nati sotto il segno dell’ariete soprattutto nella sfera professionale. Il toro, invece, potrà avere incontri piacevoli e non mancherà la voglia di mettersi in gioco. Tutto procede a gonfie vele per i gemelli che potrebbero anche ricevere una risposta che aspettano da tempo.

Il cancro, invece, dovrà aspettare prima di prendere qualsiasi decisione. Nella giornata di domani, i nati del segno potrebbero sentire l’esigenza di fare chiarezza nei sentimenti. Il leone accuserà segni di stanchezza, ma avrà l’occasione di vivere delle piacevoli sensazioni mentre la vergine affronterà l’inizio di un periodo che sarà molto stimolante sia sentimentalmente che professionalmente.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox prevedono due giornate favoreli per la bilancia che avrà l’occasione di dare il via ad un importante progetto di lavoro. Giornate di recupero per i nati sotto il segno dello scorpione che avrà l’occasione per capire quale strada itnraprendere in amore. Il sagittario, invece, vivrà delle giornate particolarmente nervose. La giornata di domani, in particolare, potrebbe essere segnata da diverse polemiche.

Lavoro favorito nelle prossime ore per il capricorno che, invece, vivrà una situazione sentimentale poco chiara. Sarà un acquario ricco di energia quello che, tra oggi e domani, potrebbe trovare nuovi sbocchi professionali mentre i nati sotto il segno dei pesci vivranno una situazione sentimentale favorevole anche se la giornata di domani potrebbe riservare delle sorprese poco piacevoli. Meglio evitare qualsiasi tipo di richiesta.

