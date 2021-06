Oroscopo Paolo Fox 30 giugno-1 luglio 2021/ Ariete felice, Cancro in crisi

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 30 giugno-1 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni per l’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, mercoledì 30 giugno, e per domani, giovedì 1° luglio? Oggi l’Ariete sarà felice, dopo un periodo di forte crisi. In amore e sul lavoro ancora qualche difficoltà, ma niente di grave. Periodo difficile per il Toro: i problemi non mancano, sia in ambito familiare che lavorativo. Dovete trovare un equilibrio. I Gemelli hanno Marte e Saturno in buono aspetto: potrebbero arrivare delle conferme. Cercate di non essere troppo emotivi e mantenete la calma. Il Cancro è in crisi nel settore economico finanziario. Anche in casa i pianeti vi remano contro: dovete avere pazienza! Anche il Leone ha Marte e Saturno opposti: potreste avere una scelta difficile da prendere nelle prossime ore. Valutate con lucidità quale possa essere la cosa giusta da fare. I nati sotto il segno della Vergine hanno bisogno di sentirsi occupati.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nelle giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il vento cambierà per la Bilancia. Non concentratevi sulle cose negative, cercate di essere positiva. Da domani, giovedì 1° luglio, Venere entrerà nei Gemelli e porterà una buona fortuna. La dissonanza di Saturno, resa più pesante da Marte, costringe lo Scorpione a rallentare. Anche in amore non è il momento di prendere decisione affrettate. I nati sotto il segno del Sagittario devono imparare dagli errori del passato, per evitare di ripeterli nel futuro. Ripensate ai vostri progetti. La giornata del Capricorno potrebbe essere influenzata da Marte e Saturno che crearono una mancanza emotiva. È il momento di cambiare il vostro stile di vita. Per l’Acquario è arrivato il momento di essere lungimirante, prendetevi l tempo necessario sia in amore che sul lavoro. Oggi, mercoledì 30 giugno, i Pesci si sentiranno sottotono: avete bisogno di riposare e di prendervi cura di voi stessi!

