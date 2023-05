Oroscopo Paolo Fox, 30 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Ariete…

E’ martedì 30 maggio 2023 e come ogni giorno anche oggi andremo a scoprire cosa ci dicono gli astri grazie all’atteso oroscopo di Paolo Fox . L’astrologo, ospite come di consueto nella piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ha svelato la classifica dei segni zodiacali per la giornata odierna.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Leone, Toro, Gemelli

“Ariete, diventate collerici se dovete combattere contro qualcosa o qualcuno. Giornata in cui sarete intolleranti, evitate conflitti. Qualcuno sarà in ansia anche perchè aspetta una riconferma che non arriva. Leone, vi siete sentiti messi in gioco in maniera spiacevole. Se qualcuno però mette il bastone fra le vostre ruote non se la caverà. Avete comunque qualche pensiero di troppo per soldi, casa e pensieri particolari. Toro, cielo importante in vista dell’estate ma in questi giorni siete stanchi forse per le troppe responsabilità. Se attorno a voi vi sono persone che vi criticano potreste anche dire ‘Uffa’ e lo direte più volte. Gemelli, se vi fosse una garanzia in più stareste meglio. Pensiamo ai sentimenti intanto, quando ci si sente amati e supportati, automaticamente, anche se viviamo momenti tempestosi, scorgiamo il sereno. Quindi fate questo anche in giornate pesantucce”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine, Capricorno, Cancro

“Vergine, se siete in imbarazzo su cosa fare, non fate nulla, lasciate che il destino si compia. Il nuovo transito di Giove porta situazioni avventurose, ma potreste avere dei dubbi sul futuro. Capricorno, 4 stelle, settimana importante. Fate il vostro gioco, se non lo fate adesso quando vi muovete? Sentirete un po’ di fatica però, e molti hanno dovuto riprogrammare la propria agenda di recente. In ogni caso sempre vincenti restate. Cancro, è il momento della riscossa anche a livello emotivo. Dal punto di vista fisico non sete ancora al top e questo dipende da quanto vissuto negli ultimi giorni. Siate più incisivi, state più attenti a quello da fare e programmare. Se c’è già una relazione andrà forte, se non c’è cercatela. Arrivano conferme anche sul lavoro”.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione, Sagittario, Bilancia, Pesci, Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 30 maggio 2023, si conclude con i segni al top: “Scorpione, giornata importante, non rinunciate alle buone intuizioni che vi portano lontano: siete un po’ diffidenti perchè non volete illudervi. Vita sentimentale avrà bisogno di una revisione, anche nei rapporti con i famigliari. Sagittario, questa giornata vi aiuta a superare qualche dubbio. Da un momento all’altro potreste ritrovarvi innamorati, colpi di fulmine in vista di giugno. Cinque stelle per la Bilancia, momento più forte dell’oroscopo 2023, circondatevi di persone positive, curate il fisico se c’è ancora qualche problema. Pesci, consapevoli di essere forti e iniziate un periodo di grande responsabilità è faticoso e stimolante. Acquario, state attenti solo a delle polemiche, calma e sangue freddo, meglio lasciar passare il tempo e parlare più in la”.











