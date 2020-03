Oroscopo Paolo Fox 30 Marzo-3 Aprile/ Classifica: Ariete, Acquario, Bilancia al top

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: ecco i segni al top

L’Oroscopo di Paolo Fox ci regala la classifica settimanale per tutti i segni dello Zodiaco, come sempre grazie alla rubrica di DipiuTV. Cinque stelline per l’Ariete: Venere interessante fino alla prossima estate permetterà di sbloccare le situazioni sentimentali. Si troveranno soluzioni e si vivranno momenti intriganti. Le coppie che si sono dette addio non devono recuperare, mentre sarà possibile confermare un amore o ricucire un vecchio strappo. Nel Lavoro inizia a sbloccarsi qualcosa e andrà meglio dall’11 aprile, quando Mercurio sarà nel segno. Nel frattempo, meglio avere pazienza. Il cielo della Bilancia è più calmo, anche grazie al transito di Venere da venerdì. Si recupera negli affari di cuore, ma è previsto un po’ di nervosismo ad inizio settimana. Le coppie sono ancora tese e litigano, ma aprile sarà più sereno del mese precedente. Chi si è separato vivrà nuove partenze altrove. Nel Lavoro vanno curati gli aspetti legali e tecnici. I blocchi non mancano, anche se ora va meglio.

L’Acquario recupera alla grande e forse qualcuno ufficializzerà un amore. Meglio evitare tutto ciò che è difficile da gestire e di lasciare la strada conosciuta per una più inedita. Le coppie ritrovano l’unione grazie a Venere. Si recupera e si portano avanti i progetti a due. Nel Lavoro, le spese sono aumentate e Saturno nel segno invita a mettere in equilibrio. Forse qualche progetto o attività non rende più?



