Oroscopo Paolo Fox 30 Marzo-3 Aprile/ Classifica: Gemelli, Cancro, Leone, Scorpione..

Quali sono i segni in crescita della settimana secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

La classifica settimanale di Paolo Fox e il suo Oroscopo continuano svelandoci i segni che hanno registrato quattro stelline. Su DipiuTv, l’astrologo ci parla dei Gemelli, che devono darsi da fare negli affari di cuore. Venere sta per entrare nel segno e invita a cercare novità. Qualcuno potrebbe innamorarsi persino di una persona conosciuta sui social. Le coppie risolvono problemi pratici. Chi ha dubbi economici dovrà vivere invece delle tensioni. Nel Lavoro ci sarà qualche successo, ma sarà possibile vedere anche uno sblocco. Anche se qualche questione è ancora aperta. I nati del Cancro devono tenersi lontani dalla nostalgia: Venere in transito neutrale fino ad inizio agosto impone di non rimuginare sul passato. Entro l’estate qualcuno vivrà un’amicizia speciale. Le coppie possono ritrovare il sereno grazie a Saturno non più opposto. Si possono trovare soluzioni anche a livello legale: novità in arrivo entro l’estate. Soluzioni anche nel Lavoro, anche se l’incertezza non manca. I consigli non mancheranno. I single del Leone vivono con maggiore facilità gli affari di cuore. Alcuni si riappacificano, magari durante il week end. Le coppie possono riscoprire la forza del loro rapporto, anche se il periodo è incerto. Chi si ama, potrà vivere un fine settimana di passione. Conti in sospeso da sistemare. Nel Lavoro, Saturno opposto fa emergere ostacoli. Meglio agire adesso se c’è qualcosa da sistemare.

Lo Scorpione potrebbe incontrare qualcuno di piacevole e forse il periodo non regala grandi rivelazioni, ma entro l’estate sarà possibile vivere una bella passione o fare una scelta importante. Le coppie che hanno resistito possono recuperare, anche se la bufera è stata forte. Nel Lavoro non sono previste soluzioni immediate, bisogna avere pazienza. Attenzione agli accordi e alle scelte.



