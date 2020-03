Oroscopo Paolo Fox 30 marzo-5 aprile 2020/ Ariete è la sua settimana, Vergine in crescita

Paolo Fox, oroscopo 30 marzo-5 aprile 2020: segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile ci porta ad analizzare i segni al top. Ariete: Luna in buon aspetto per il segno. Questo è però un periodo un po’ di sacrificio come d’altronde per tutti gli altri visto quello che sta accadendo. A volte si sente un senso di precarietà profondo attorno, ma il Sole può dare sicuramente una carica importante e aiutare in una reazione immediata. Sul lavoro questo è il periodo giusto per fare dei progetti a lungo termine anche perché c’è tempo per fare le cose con calma vista la situazione. Acquario: si vive ormai da tempo una grandissima trasformazione. Si è pronti anche a cambiare per quanto riguarda il lavoro, visto che ci son ostati dei tagli o l’interruzione di una collaborazione. I motivi per cui si sta cercando di cambiare la vita possono essere diversi. In questo momento sul lavoro si deve tirare fuori tutta l’esperienza che si è accumulata nel tempo per dare una sterzata verso il futuro. Pesci: c’è bisogno delle carezze delle persone che sono vicine. Quello che non è arrivato a marzo non si raggiungerà purtroppo nemmeno ad aprile. Ora si deve fare attenzione a valutare una storia soprattutto se ha dato dei problemi in passato. Attenzione ai silenzi che rischiano di essere ambigui e di difficile lettura. Chi vive una storia d’amore in questo periodo non è convinto di cosa sta facendo e dunque deve fare attenzione.

Segni in crescita oroscopo settimanale Paolo Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e confrontiamoci con i segni in crescita. Vergine: il segno è alla rincorsa di un ideale e si sta rivelando vincente nonostante il periodo sia decisamente complicato per tutti. Con sacrificio e abnegazione però si possono superare tutti gli ostacoli che la vita propone. Il segno è meticoloso e questa sua attenzione può portare a buoni risultati. Aprile presenta un cielo strano per quanto riguarda i sentimenti, quindi già da ora bisogna iniziare ad abituarsi. Sul lavoro invece c’è grande forza e buone sensazioni. Scorpione: si deve recuperare presto terreno con voglia e grande abnegazione. Venere è opposta e questo può portare a dei problemi non di poco conto in famiglia. Proprio per questo motivo si deve dare attenzione alle persone ed evitare di essere superficiali. Si deve ancora recuperare dal punto di vista fisico da un 2019 non facile. Situazione ottimale per chi vuole ritrovare l’amore anche se in questo periodo ci si può confrontare solo con incontri online. Capricorno: si deve risolvere un problema. Rimane importante cercare di parlare chiaro visto che le prossime giornate potrebbero essere sottotono e dunque ora è necessario portare a casa dei risultati. Si deve analizzare dal punto di vista pratico quello che si sta facendo per le finanze e dunque evitare spese inutili. Si vive un momento di stanchezza non indifferente e questo può portare a dei problemi anche dal punto di vista sentimentale.



