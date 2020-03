Oroscopo Paolo Fox 30 marzo-5 aprile 2020/ Gemelli e Cancro segni flop

Oroscopo Paolo Fox 30 marzo-5 aprile 2020: segni flop

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere i segni flop della settimana dal 30 marzo al 5 aprile. Gemelli: c’è grande voglia di vivere delle emozioni. Se si rimane troppo fermo si sta male anche perché si inizia eccessivamente a pensare al passato. C’è grandissima voglia di cambiamento in questo periodo, con la voglia forte di ripartire e farlo bene. Chi sul lavoro ha un nuovo ruolo può sperare in sviluppi futuri. Dal punto di vista della salute sono due mesi che tutto sembra pesare di più. Cancro: non è un momento facile, ci sono dei tormenti in questo periodo da superare. Saturno però finalmente è uscito dall’opposizione e questo promette un recupero importante. Alcuni hanno cambiato lavoro nel 2019 e ora fanno il punto se la scelta è stata efficace o meno. Il cielo è talmente carico di energia che il segno rischia in questa settimana di eccedere di vitalità anche perché siamo praticamente inchiodati in casa. Leone: ci si sente a disagio anche a causa di un Saturno opposto. Nonostante ci si senta molto stanchi c’è voglia di lavorare per portare avanti dei progetti anche se non sarà facile. Per quanto riguarda i sentimenti forse è il caso di capire che ci vuole molta pazienza. Dal punto di vista professionale si fanno delle richieste in questo momento che però potranno essere appagate solo tra un paio di settimane, si deve dunque aspettare anche in questo caso.

Segni in fase di stallo per l’oroscopo settimanale di Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni in fase di stallo. Toro: si parte con qualche piccolo dubbio in questa giornata. Saturno sta però per iniziare un transito importante in grado di regalare qualche situazione interessante. Da una settimana provoca dei rallentamenti, ma si è pronti a reagire. Verso l’estate vanno proiettati i progetti come appare ormai scontato e logico. In amore si è forti anche grazie al transito positivo di Venere che sta regalando dei recuperi anche a quelle relazioni che sembravano destinate a finire. Bilancia: si potrà presto tornare a fare quello che si desidera dopo aver vissuto un periodo di interruzione. La Luna favorevole regala la possibilità di affrontare nuovi discorsi. Venere sarà attiva nel segno da aprile e anche i sentimenti potranno avere una bella impennata. Settimana interessante per quanto riguarda i sentimenti la situazione sta portando il segno a crescere. Dal punto di vista della salute si è brillantemente superato un problema. Sagittario: in famiglia si devono evitare le polemiche in questi giorni. Si sta molto tempo dentro casa e spesso si rischia di alzare la voce inutilmente. Aprile Venere poi sarà opposta e e non si fa attenzione si potrebbe precipitare, quindi meglio essere in guardia già da subito. Perplessità in amore se ci sono state delle crisi negli ultimi mesi. Sul lavoro si sta aspettando che un cambiamento possa dare il via a una rivoluzione importante.



