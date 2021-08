Oroscopo Paolo Fox 31 agosto-1 settembre 2021/ Scorpione in ripresa, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 31 agosto-1 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio, in attesa della nuova stagione televisiva. Cosa riservano le stelle per oggi, martedì 31 agosto, e per domani, mercoledì 1 settembre? L’Ariete ha la Luna dalla sua parte è sarà più forte in amore: rimboccatevi le maniche e affrontate le situazioni! Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzioni agli investimenti. Il Toro ha voglia di rimettersi in gioco in amore. Attenzione alle questioni finanziarie e legali. I Gemelli sono in attesa di risposte che tardano ad arrivare: non perdete tempo e date fin da subito il massimo. La Luna è dalla vostra parte e Venere in ottimo aspetto: sul lavoro non mancheranno carica e determinazione. I nati sotto il segno del Cancro devono cambiare atteggiamento in amore, siete troppo polemici. Per quanto riguarda il lavoro il 2022 sarà un anno di grandi cambiamenti, non fatevi trovare impreparati. La Luna è molto positiva per il Leone: vi aspetta una giornata ottima in amore. Anche sul lavoro può nascere una nuova interessante collaborazione. Giornata sottotono e agitata in amore per la Vergine. Sul lavoro domani, 1 settembre, avrete una marcia in più. Fino a sabato 5, Mercurio è nel vostro segno: approfittatene!

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 agosto 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nella giornata di oggi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, la Bilancia ha Mercurio nel segno che la protegge dal punto di vista sentimentale. È il momento giusto per risolvere litigi e discussioni con il partner. Sul lavoro, con un po’ di coraggio, potete ripartire alla grande. Nel mese di settembre lo Scorpione può recuperare la punto di vista sentimentale. Sul lavoro rimettetevi in gioco. Da domani la Luna sarà favorevole. Oggi, 31 agosto, il Sagittario deve mantenere la calma ed evitare polemiche: sarà una giornata no. Rimandate ai prossimi giorni le decisioni importanti. Il Capricorno ha dei dubbi in amore: è arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo. Anche sul lavoro iniziate a guardarvi intorno. L’Acquario ha Luna e Venere dalla sua parte: i nuovi rapporti sono favoriti, approfittatene! In amore i nati sotto il segno dei Pesci devono mantenere la calma: sono giornate piene di tensione, non è il momento di avanzare richieste. Dal 10 settembre le stelle prevedono una grande ripartenza sotto ogni punto di vista

