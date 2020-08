Oroscopo Paolo Fox, 31 agosto/ Previsioni Capricorno, Sagittario, Pesci, Acquario

Diamo uno sguardo a quattro segni seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Capricorno: La presenza di numerosi pianeti in aspetto favorevole sembrano garantire una giornata molto positiva, sia in ambito amoroso che in ambito lavorativo. Le difficoltà delle settimane appena trascorse sembrano essere ormai superate e si avvicina il momento di fare progetti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Nonostante le grandi possibilità offerte da questa giornata, oggi si potrebbe registrare un po’ di nervosismo. Si raccomanda cautela in ambito lavorativo ed economico, dove le spese potrebbero rivelarsi superiori alle entrate.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Questa giornata sembra partire un po’ rallentata , ma già nel pomeriggio sarà possibile contare su un miglioramento. I problemi pratici di queste giornate, legate anche all’ambito lavorativo, sembrano mettere in secondo piano i sentimenti. Buone idee in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In questi giorni potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti che richiederanno decisioni importanti. In amore sarà possibile vivere positivamente l’evoluzione di alcuni rapporti, nell’ottica di una maturazione generale che sembra pervadere un po’ tutti gli ambiti.



