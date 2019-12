Oroscopo Paolo Fox, 31 dicembre-5 gennaio 2020/ I segni in crescita e al top sono…

Oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri: i segni in crescita dal 31 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 sono…

E’ il momento di iniziare ad analizzare la parte alta della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni in crescita di questa settimana. Scorpione: il segno ora è molto dolce. Lunedì, martedì e mercoledì saranno giornate importanti per diversi punti, in cui si faranno le fusa alle persone a cui si tiene. Spesso si è di una dolcezza infinita, ma capita anche la giornata in cui si è un po’ nervosi. L’umore è infatti di solito ballerino. Pesci: anche se ci sono state delle perplessità si potrà tornare sui propri passi. Capodanno è d’amore. Se c’è stata altalenanza nei sentimenti ma quando si incontra la persona che piace ci si scioglie. Non si devono fare conti in amore. Arriva la Luna e si sarà molto languidi. Acquario: anno nuovo, vita nuova. Il problema vero è che si sono persi i freni inibitori. Questo significa fare ciò che si desidera senza pregiudizi. Ora si rivelano anche le insoddisfazioni.

Capricorno, Vergine, Sagittario: i segni al top della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo lo studio della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri con i segni al top. Sagittario: arriveranno i grandi stimoli da giovedì e venerdì. Questo Capodanno si farà passare tranquillo, magari non scoppiettante. Non ci si deve mettere nel traffico per fare cose d’azzardo. Si merita un terzo posto perché Marte entrerà nel segno molto presto. Ci sarà un 2020 molto interessante anche dal punto di vista dei soldi. Vergine: c’è la giornata sì e la giornata no, ma il 2020 sarà l’anno di questo segno. A volte ci sono delle giornate delicate in cui si guadagneranno solo due stelle, ma il motivetto è positivo. C’è un bel cielo che fa capire che il segno è carico di propositi. Quando c’è un progetto in mente, questo è sempre concreto. Non ci si sposta dalle proprie posizioni, già si sa cosa fare per ottenere quello che si vuole. Può essere un grande anno per l’amore. Capricorno: cielo emozionante, l’unica cosa che può bruciare tutto è l’ambizione. Si fanno tante cose e si rischia di essere fin troppo idealisti. Chi si è messo in proprio non ha sbagliato.

