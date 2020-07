Oroscopo Paolo Fox, 31 luglio/ Previsioni Pesci, Scorpione, Sagittario, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2020

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ora soffermiamoci su altri quattro segni. I Pesci potranno concludere la settimana al meglio con una speranza, cioè che il mese d’agosto dopo il 7 dia soluzioni. Sarà un mese importante anche per chi di voi lavora. Gli ultimi 10 giorni poi per voi saranno di tensione.

Oroscopo Scorpione: è motivato in questo venerdì. Iniziano a diradarsi le nebbie. L’unico problema è lo stato fisico. Da qualche giorno siete stanchi e spossati. Si spera che accanto abbiate la persona giusta. Non scontratevi domenica.

Oroscopo Sagittario: ha grande voglia di fare e questo significa che è tornato ad essere ottimista e ha una grande voglia di vedere il futuro in maniera positiva. Detestate stare sempre dietro una scrivania. Conoscenze favorite tra agosto e settembre.

Oroscopo Cancro: ha giornate conflittuali per le questioni di lavoro. C’è uno scontro con il potere. Siete voi ad avere la gestione di un lavoro. Forse volete fare cose in più ma siete bloccati. Per chi ha un’attività solo come dipendente è contrariato perché non tutto è chiaro. L’amore salva. A parte dispute con ex fidanzati questa Venere che dal 7 arriva nel segno parla di emozioni.



