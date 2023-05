Oroscopo Paolo Fox, 31 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Cancro a…

E’ il 31 maggio 2023, si chiude il quinto mese dell’anno e anche oggi andremo a fare il punto sugli astri attraverso l’oroscopo di Paolo Fox . L’astrologo, ospite del programma I Fatti Vostri, in diretta su Rai Due, ha elencato la classifica dei segni zodiacali odierna.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Scorpione, Vergine, Ariete

“Cancro pensieroso, ci sono momenti in cui ritorna il passato. Stanno tornando delle situazione del passato che non avete chiarito, bisogna fare luce su alcuni problemi trascurati, comunque tornerà il sereno. Non prendete tutto di petto. Scorpione, momento particolare, molti si stanno chiedendo cosa faranno da grande. Nel lavoro ci vuole prudenza, c’è chi avrà a che fare con persone diverse e si chiederà se queste sono affidabili. State attenti alle questioni patrimoniali. Vergine, settimana non eclatante, state sondando il terreno. Vi state domandando se qualche persona ha minato la vostra strada e il percorso futuro. Non date nulla per scontato, novità in amore durante l’estate. Ariete, state prendendo tutto un po’ di petto, avreste bisogno di una sorpresa al giorno per stare sereni, come se fosse sempre Natale. Attenzione alle spese, sentimenti tranquilli”.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Capricorno, Pesci

“Bilancia, dall’estate dell’anno scorso tanti Bilancia si sono dovuti fermare e sono più fortunati quelli che hanno avuto a fianco la persona giusta. Rapporti strani in famiglia e in amore ma le storie che hanno superato queste prove sono interessanti. Capricorno, a volte sembrate un po’ cupi, alcuni pensano che siate granatici, ma questo è una qualità, comunque ascoltate anche i consigli degli altri. Le coppie che hanno avuto un conflitto di recente recuperaranno fra pochissimi giorni. Pesci, chiedete giustizia se ci sono state troppe parole e pochi fatti. Voi volete sempre dare il massimo a tutti, vi prendete pena per chi non è sereno, ma anche voi avete una fragilità e se pensate che qualcuno non vi abbia coccolato a dovere è il caso di pretendere di più”.

Oroscopo Paolo Fox, Toro, Gemelli, Acquario, Sagittario, Leone

L’oroscopo di Paolo Fox del 31 maggio 2023 arriva al termine con i segni migliori: “Toro, in recupero dopo un inizio di settimana strano. Vi sentite molto stanchi, sentite un po’ più di peso anche nel fare cose che vi piaceva fare, forse dovreste staccare la spina magari nel weekend. Gemelli, c’è una marcia in più, buon cielo per chi aspetta notizie anche se in ritardo rispetto al previsto. Da favorire un nuovo progetto, nuovi amori possibili da giugno. Acquario, 5 stelle, ci sono grandi cambiamenti, siete pronti a fare cose importanti purchè vi sia qualcosa di nuovo e questo cambiamento deve essere esistenziale. Sagittario, chissà che non capiti a breve una bella avventura, grandi mesi in arrivo, giornata efficace. Leone, 5 stelle, non è un periodo top ma avete orgoglio, forza, tolleranza da sterminare anche i nemici più insidiosi, giornata di oggi vincente”.

