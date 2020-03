Oroscopo Paolo Fox 31 marzo 2020/ Previsioni: Ariete flop ma Leone e Vergine e…

Paolo Fox, previsioni oroscopo 31 marzo 2020: segni perdenti

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 31 marzo 2020, ci porta ad analizzare quei segni che si possono considerare perdenti. Ariete: nel pomeriggio ci sarà una fortissima tensione. Il consiglio è quello di provare a gestire tutto con la massima calma, evitando dunque lo stress. Se non si ha una persona al proprio fianco forse è il caso di evitare di scalpitare per non stare peggio viste anche le costrizioni che porta questo periodo. Gemelli: serve essere molto attenti in questo periodo nelle relazioni con gli altri, col rischio di creare fraintendimenti se non si è scrupolosi soprattutto in amore. Devono essere curate con attenzione le relazioni. Presto comunque chi vive una tensione potrebbe superare il periodo. Presto potrebbe arrivare il momento di fare nuove conoscenze, per ora si può utilizzare per questo internet. Leone: si è agitati in questo periodo. Si è anche molto impegnati a cercare di mettere pace attorno alle persone che stanno per lanciare dei nuovi progetti. Alcune situazioni sono in ballo, bisogna solo trovare il tempo per definirle e mettere in chiaro dei particolari. Alcuni potrebbero ritrovarsi a veder riaffiorare qualche problema in amore.

Segni down dell’oroscopo di Fox

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni in down dell’oroscopo di Paolo Fox. Vergine: ci si sente leggermente frastornati, nonostante in questo periodo non ci sia tempo per fare praticamente nulla. Il consiglio è quello di portare pazienza, perché alla fine del tunnel c’è qualcosa di veramente importante ad aspettare il segno. Sagittario: le stelle del segno sono decisamente complicate da gestire in questo momento. Nonostante questo non indicano quello che potrebbe essere un blocco per tanti altri. Bisogna sempre fare attenzione in amore perché questo periodo vede l’amore come in un angolo per una revisione totale. Acquario: si sente di vivere un po’ con le mani legate e di non essere nel pieno delle proprie capacità. Si vive questo non per dei demeriti, ma perché nell’ambiente in generale ci sono alcune cose da superare.



