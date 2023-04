Oroscopo Paolo Fox, 31 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Acquario a…

Siamo pronti a scoprire anche oggi, 31 marzo 2023, e ultimo giorno del mese, l’oroscopo dell’astrologo più amato della tv, Paolo Fox. Ecco a voi la classifica dei segni zodiacali della giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario contrariato, Scorpione serve chiarezza, Toro dovete fare i conti, Pesci lotte in famiglia

“Acquario, oggi e domani un po’ contrariato. Giornate in cui è un po’ nervoso e quando lo è, meglio lasciarlo per conto suo. Domenica giornata migliore, oggi e domani luna particolare. Scorpione, bisogna chiarire qualcosa che non va ma con i toni giusti. Essere cupi o portare il partner all’esasperazione è un problema. Quando avete i vostri ‘5 minuti’ si capisce benissimo e poi è molto difficile arrivare ad un accordo. Dovete cercare di essere più permeabili, più comprensivi di quelli che vi circondano. Toro, dovrete fare un po’ di conti, avete grandi progetti, ci vogliono persone attorno valide, dovete regolarizzare la vostra vita. Se ci sono rapporti sentimentali poco chiari o situazioni da definire è normale essere nervosi perchè vorreste arrivare ad un accordo. Pesci, oggi e domani giornata tranquilla, mentre domenica potrebbero tornare piccole lotte in famiglia perchè non avete dimenticato piccoli torti subiti. Weekend impegnativo”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine riflessivo, Gemelli non lasciatevi incupire, Ariete in recupero

“Vergine, presto grandi soddisfazioni ma sarà un fine settimana riflessivo. Passerete il weekend con persone affidabili e valide. La Vergine ha bisogno di selezionare le persone man mano che cresce, a voi non piace sprecare tempo. Quando state in compagnia volete stare sereni: questo weekend dovreste fare una scelta. Potrebbe saltare un impegno all’ultimo minuto. Gemelli, vigorosi e pieni di capacità di agire. Non vi lasciate incupire dagli altri, spero abbiate al fianco un amico o un partner che vi stimolino e non che vi ‘bacchettino’: quando vi sentite annoiate nascono i problemi. Ariete in recupero, spero arrivi una bella proposta per passare 48 ore in maniera serena, entro metà maggio una riconferma. Utile fare scelte diverse e rivolgervi a persone nuove, state rivoluzionando la vostra vita”.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro recupero in amore, Leone recuperate emozioni perdute, Bilancia buone iniziative, Sagittario relax domenica, Capricorno ruolo determinante

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 31 marzo 2023, e la classifica dei segni zodiacali, con le posizioni al top: “Cancro, cielo importante, domenica interessante, aspettate tempi migliori che comunque non sono così lontani. I mesi scorsi vi hanno messo alla prova, ci sono state fatiche e ritardi. Se c’è stata confusione in amore a inizi mese ora si può recuperare. Leone, ben venga il weekend. Oggi e domani recupererete emozioni perdute da tempo. Se una storia d’amore non va non è colpa vostra, non capiscono che siete pieni di pensieri. Bilancia, nel weekend tornano buone iniziative. Attenzione ai rapporti con i Gemelli e gli Ariete, avete bisogno di recupero. Sagittario, se programmate qualcosa di bello non sbagliate soprattutto oggi e domani, mentre domenica riposo perchè sarà una giornata da destinare al relax. Capricorno, dopo inizio settimana fuori di testa per impegni e mille richieste: più stabilità dimostrate e più la gente vi riconoscerà un ruolo che avete e avrete ancora più potenti nei prossimi mesi”.

