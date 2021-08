Oroscopo Paolo Fox 4-5 agosto 2021/ Svolta per l’Ariete, Luna nel segno del Cancro

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 4-5 agosto luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, mercoledì 4 agosto, e per domani, giovedì 5 agosto? Per l’Ariete inizia un periodo di svolta: giornate positive, da sfruttare al massimo. Sul lavoro presto potrebbero arrivare grosse novità. Fatevi trovare pronti. Giornata sottotono per il Toro, che vorrebbe più certezze per la sua vita. Non mancano i dubbi a livello finanziario. Le cose miglioreranno dalla seconda metà del mese. Per i Gemelli è arrivato il momento di risolvere conflitti e questioni irrisolti. Recupero in amore. La giornata di domani sarà ottima in amore per il Cancro: la Luna è nel segno! In arrivo buone occasioni e novità positive sul lavoro. Il Leone oggi è lieto di fare quello che volete. Portate avanti i vostri progetti e dedicate il weekend all’amore. Giornata davvero positiva per il segno della Vergine: sarete protagonisti del mese di agosto. Al top l’amore.

Oroscopo Paolo Fox 3-4 agosto 2021/ Toro al top, Bilancia propositiva in amore

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, la giornata di oggi sarà positiva per la Bilancia: dopo un luglio complicato, inizia un periodo di forte ascesa. A settembre si apriranno grandi opportunità: iniziate a costruire con pazienza! Giornata di ripresa per lo Scorpione, dopo una serie di giorni complicati in cui avete perso un po’ di serenità. È il momento di rilassarvi un po’. I nati sotto il segno del Sagittario sono molto stanchi, sia a livello fisico che mentale. Avete, però, quattro pianeti a vostro favore: Venere, Marte, Giove e Sole. Approfittatene, soprattutto sul lavoro! Il Capricorno deve fare attenzione a persone che potrebbero fare di tutto per ostacolarvi. Al meglio il lavoro soprattutto dall’autunno. L’Acquario vive un periodo di grande confusione e tensione: siete nervosi e non mancano i fastidi fisici. Le cose miglioreranno dalla seconda metà di agosto. Attenzione alle spese. I Pesci devono essere meno gelosi: forse avete dei dubbi sulla storia che state vivendo? Prestate attenzione alle spese.

