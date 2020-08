Oroscopo Paolo Fox 4 agosto 2020, previsioni oggi e domani/ Gemelli Luna positiva, Ariete prudenza

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: i segni al top

Ecco i segni al top di oggi, 4 agosto, seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: la Luna è favorevole e regala una buona giornata. Finalmente ci sarà possibilità di trovare delle novità sul lavoro. Domani ci sarà da confidare qualcosa a una persona vicina. Leone: si discute facilmente, ma altrettanto rapidamente si fa pace. Sul lavoro qualcuno potrebbe trovarsi a discutere in attesa di domani quando ci sarà meno confusione di oggi.

Vergine: in amore ci sono dei blocchi, alcune esitazioni. Sul lavoro però le cose vanno meglio. Nelle prossime 24 ore attenzione a un po’ di tensione. Il segno deve evitare di stancarsi troppo. Bilancia: il segno in amore vedrà le cose andare meglio del solito. Si aspetta una notizia importante nelle prossime ore. Presto si potrebbe rivalutare una storia d’amore che era sta messa da parte. Sagittario: si potrà godere presto di un Saturno molto interessante. Arriverà una fase di grande recupero dal punto di vista sentimentale.

Previsioni oggi 4 agosto: segni flop

Passiamo ora ai segni flop delle previsioni per oggi dell’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: si deve cercare di essere prudenti nel dare delle risposte. Non arrivano i soldi che da tempo si aspettano. Nelle prossime 24 ore si dovrà cercare di essere chiari in amore. Toro: ci sono delle cose da chiarire vista la presenza di una Luna opposta. Vanno però rimandate le discussioni. Domani alcune coppie si troveranno in difficoltà e qualcuno sul lavoro vivrà della tensione. Cancro: si è decisamente tesi, quindi sarebbe meglio evitare complicazioni. Da domani ci saranno degli sviluppi interessanti con ottimi risultati sul lavoro.

Scorpione: la Luna è dissonante ed economicamente qualcosa è da rivedere. Domani magari sarà il caso di prendersi un po’ di tempo per rifiatare. Capricorno: sarebbe meglio evitare discussioni. Sul lavoro le cose stanno procedendo spedite. Da domani ci sarà una Luna intrigante in grado di dare una mano sui progetti che sono in cantiere. Acquario: si deve superare un momento di difficoltà. Sul lavoro si è pronti a un cambiamento. Domani però sarà il momento di prendere delle decisioni. Pesci: a livello economico si potranno risolvere presto dei problemi. Da domani però se ne affacceranno nuovi.

