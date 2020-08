Oroscopo Paolo Fox, 4 agosto/ Previsioni Pesci, Sagittario, Acquario, Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 agosto 2020

Ecco altri quattro segni zodiacali analizzati dall’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi, 4 agosto 2020. I Pesci hanno agosto per amare, per rivelare passione ed emozionarti. Non c’è un oroscopo irrisolvibile per le questioni di lavoro. Date spazio però ai sentimenti. Ora potete mostrarvi al meglio di voi. Emozioni che tornano.

Oroscopo Sagittario: è forte ma mercoledì ci sarà un calo, tutto quello che va fatto ora va svolto in modo repentino. Visto che siete stati molto tempo al chiuso ora potete assaporare la libertà. Amate produrre e ragionate bene quando sapete di poter agire come volete. Agosto e settembre sono mesi che mettono alla prova i sentimenti.

Oroscopo Acquario: con Luna nel segno è elettrico e agitato, attenzione perché questo è un momento particolare della vostra vita in cui dovete essere cauti. Alla fine di questo anno arriva Saturno. In amore c’è tranquillità, forse troppa.

Oroscopo Capricorno: se ha il cuore solo non è detto che non abbia l’amore e a volte è possibile che l’amore sia lontano. Le storie d’amore in agosto potrebbero essere messe sotto stress. Prime avvisaglie di aspetti positivi sul lavoro. Siete tra i segni che possono prevalere in questo 2020, era giusto dire all’inizio dell’anno che avreste avuto momenti di forza. Anche chi ha avuto meno ora si sta sistemando. Questa situazione di grande fatica porta riflessioni importanti.

