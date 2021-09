Oroscopo Paolo Fox 4 e 5 settembre 2021/ Cancro nervoso, leone passionale

Oroscopo Paolo Fox, 4 e 5 settembre 2021: le previsioni per ariete, toro, gemelli, cancro, leone e vergine

Un weekend di preoccupazione è quello che sta per vivere l’ariete. Parola di Paolo Fox che, nelle previsioni pubblicate sull’App Astri, fonisce alcuni utili consigli per affrontare nel migliore dei modi la giornata di oggi e quella di domani, domenica 5 settembre. I nati sotto il segno dell’ariete sono così alle prese con un’evidente preoccupazione dovuta alla situazione sentimentale. Agitazione anche per i nati sotto il segno del toro che vivranno un weekend di riflessione sentimentale. Weekend più che positivo, invece, per i gemelli che vivranno una situazione interessante a vranno la possibilità di riavvicinarsi ad una persona per la quale provano interesse.

Cancro piuttosto nervoso, invece, tra oggi e domani, a causa di un rapporto che non è molto convincente. Il leone, invece, vivrà momenti di grande passionalità. Momento interessante non solo per l’amore, ma anche per il lavoro. Durante il weekend, invece, i nati sotto il segno della vergine potranno dedicarsi ai sentimenti mentre per il lavoro, entro la fine dell’anno, dovrebbero arrivare importanti novità.

Oroscopo Paolo Fox, 4 e 5 settembre 2021: le previsioni per bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il 4 e il 5 settembre vedono una bilancia un po’ giù di morale che ha voglia di ritrovare la tranquillità. La parola d’ordine per il weekend dello scorpione, invece, è prudenza soprattutto nei rapporti interpresonali. I nati sotto il segno del sagittario, invece, vivranno un weekend sereno sia con il partner che con gli amici. Si preannunciano, infatti, due giorni positivi e tranquilli.

Il capricorno, invece, vivrà una situazione di disagio e, prima di ritrovare la totale tranquillità, dovrà aspettare ancora un po’. Nervosimo nei rapporti interpersonali per i nati sotto il segno dell’acquario che, però, in amore, ritroveranno la passione. Infine, i pesci, dopo due settimane abbastanza pesanti, stanno ritrovando lentamente la serenità.

