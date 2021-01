Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2021/ Previsioni di oggi per Cancro, Scorpione, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX: PREVISIONI PER SCORPIONE, CANCRO, PESCI DEL 4 GENNAIO

Anche per oggi, 4 gennaio 2021, scopriremo l’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni per i segni zodiacali. In questo focus diamo spazio in particolare ai segni d’acqua, leggasi il Cancro, lo Scorpione e i Pesci.

OROSCOPO CANCRO, DIFFICOLTÀ IN ARRIVO?

Cancro: Grazie ad un Saturno non più opposto, queste giornate sembrano aiutare a modificare alcune situazioni non più soddisfacenti. Nonostante la situazione sembri essere notevolmente migliore rispetto ai due anni appena trascorsi, questo periodo potrebbe riportare a galla alcune difficoltà e dubbi legati all’ambito sentimentale e familiare.

SCORPIONE E PESCI, COSA SUCCEDERÀ OGGI SECONDO OROSCOPO PAOL FOX

Proseguiamo l’oroscopo di Paolo Fox con le previsioni di oggi, 4 gennaio 2021, con i due restanti segni d’acqua, Scorpione e Pesci: come sarà la loro giornata? Vediamolo assieme.

Scorpione: I numerosi impegni, uniti all’opposizione di Marte che si sta verificando in queste giornate, potrebbero portare una condizione di stress difficile da gestire capace di far nascere contrasti nei rapporti interpersonali. L’oroscopo Paolo Fox richiama l’attenzione alle questioni economiche, che nella seconda parte di Gennaio potrebbero incontrare qualche ritardo.

OROSCOPO PESCI, CHE NOVITÀ IN AMORE?

Pesci: Dopo le grandi difficoltà vissute nel corso di Dicembre sul piano relazionale, questo Gennaio sembra aiutare a recuperare emozioni e rapporti, riavvicinando alcune coppie o aiutando ad accettare definitivamente un distacco.



