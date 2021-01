Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2021/ Previsioni di oggi per Gemelli, Bilancia, Acquario

PREVISIONI PER BILANCIA, GEMELLI E ACQUARIO: L’OROSCOPO DI OGGI

Quali sono le previsioni di oggi per i segni Gemelli, Bilancia e Acquario? Eccovi l’oroscopo di lunedì 4 gennaio 2021 di Paolo Fox, con focus sulla famiglia dei segni d’aria

Gemelli: L’aprirsi di questo 2021 che vedrà la presenza di Giove e Saturno in aspetto favorevole lascia ben sperare. Le difficoltà vissute nel corso dell’anno scorso potranno finalmente essere riscattate, e già a partire da venerdì si potrà pensare di modificare alcune situazioni. Buone occasioni per i nuovi progetti, sia amorosi che lavorativi.

BILANCIA E ACQUARIO: CHE GIORNATA SARÀ OGGI PER L’OROSCOPO PAOLO FOX?

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, prosegue con le previsioni per la Bilancia e l’Acquario, gli ultimi due segni d’aria

Bilancia: Dover mettere in discussione diverse situazioni potrebbe aver causato qualche difficoltà, ma le novità che ciò ha portato sembrano promettere un futuro migliore. Nonostante questo inizio settimana sembri partire con qualche rallentamento, un Mercurio favorevole aiuterà a mettersi in gioco in progetti a lunga scadenza.

Acquario: Questo nuovo anno sembra promettere delle grandi rivoluzioni che si potrebbero verificare tanto sul piano sentimentale quanto su quello lavorativo. Un Urano dissonante potrebbe indicare qualche difficoltà ad accettare i cambiamenti, ma sarebbe bene riuscire a trovare il coraggio necessario a lasciarsi andare.



