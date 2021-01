Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2021/ Toro, Vergine, Capricorno che giornata sarà?

OROSCOPO PAOLO FOX: VERGINE, TORO, CAPRICORNO PREVISIONI 4 GENNAIO 2021

E’ lunedì 4 gennaio 2021 e anche oggi scopriremo assieme l’oroscopo del noto Paolo Fox e le sue previsioni per le prossime ore. In questo spazio ci concentriamo in particolare su Toro, Vergine e Capricorno, i cosiddetti segni di terra.

OROSCOPO TORO: DIFFICOLTÀ NEL MONDO DEL LAVORO?

Toro: Nonostante alcune buone risorse, questa settimana sembra aprirsi con alcune situazioni legate all’aspetto economico che meriterebbero di essere chiarite: la dissonanza di Giove potrebbe indicare difficoltà anche sul piano lavorativo.

VERGINE E CAPRICORNO: COSA CI SVELA L’OROSCOPO PAOLO FOX?

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, continua con i due restanti segni di terra, Vergine e Copricorno. Ecco come passeranno le prossime ore le persone appartenenti a questi segni.

Vergine: Queste giornate vedono nascere una buona capacità di azione che potrebbe aiutare a superare le piccole difficoltà verificatesi negli ultimi mesi dell’anno. Grazie ad una Venere attiva e ad un Marte in aspetto favorevole, questo Gennaio sembra promettere delle importanti opportunità.

OROSCOPO CAPRICORNO: GIORNATA DI SUCCESSO AL LAVORO?

Capricorno: Il Sole nel seno sembra regalare una buona dose di forza utile a guardare al futuro con occhi nuovi e a sviluppare nuovi progetti. Alcuni riferimenti potrebbero essere cambiati, ma ciò non impedirà di ottenere i successi meritati.

