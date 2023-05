Oroscopo Paolo Fox, 4 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Cancro a…

Siamo pronti anche oggi, giovedì 4 maggio 2023, a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox. Come di consueto l’astrologo è stato ospite della piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, regalando la sua personale e attesa classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Capricorno, Bilancia, Scorpione

“Cancro, recupereremo domani, ma oggi un punteggio un po’ basso. Dalla seconda parte di maggio maggiore tranquillità, ma ora ci sono degli sbalzi. Capricorno, due stelle, giornate solo da organizzare, vi dovete preparare per una grande novità, dovete organizzare tutto ciò che vi circonda, persone comprese, che se non vi danno retta verranno strigliate. Il Capricorno comunque dice cose più con lo sguardo che con le parole. Bilancia, c’è da riparare qualche guasto soprattutto se ci sono state perplessità a livello fisico. Fate il punto della situazione in amore, maggio sarà un mese che porterà qualcosa da rivedere, forse anche ai conti delle coppie. Scorpione, momento per non fare polemiche. Ci sono momenti in cui privilegiamo l’amore e altri in cui privelgiamo ciò che riguarda la vita sentimentale. Avete necessità di recuperare un sentimento, di stare meglio e avrete la possibilità di vivere qualche emozione in più”.

Oroscopo Paolo Fox, 2 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Gemelli...

Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Toro, Gemelli

“Ariete, piccoli conflitti e arrabbiature. Siete un po’ in ansia in attesa di una risposta. Cielo di forza ma anche di grande vantaggio per chi deve fare scelte importanti a medio termine. Cosa dice il cuore? Da domenica dovrete risolvere tafferugli di coppie. Toro, 4 stelle. Chi è più visibile deve assumersi responsabilità maggiori ma voi siete forti e conta la vostra interiorità quindi preparatevi al meglio, non conta solo l’esteriorità, datevi da fare per recuperare anche a livello di conoscenze. Gemelli, weekend che porterà una riscossa in amore. Non è il caso di portare avanti rapporti che non valgono anche se potrebbero esserci degli accordi, magari un mutuo soccorso nelle coppie di lunga data. Nelle relazioni si nota un piccolo fastidio forse per via di qualche preoccupazione: weekend aiuterà”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, Vergine, Sagittario, Leone, Acquario, Pesci

La classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si conclude con i migliori segni: “Vergine, 4 stelle. Cielo utile per i sentimenti e anche se qualcuno gioca a fare lo gnorri da questo punto di vista rivelando le passioni nell’intimità. A volte dei Vergine si sa ben poco e quello che si sa è estorto: vivono grandi emozioni senza metterle in pubblico. Sagittario, si avvicina un weekend importante. Cercate più rigore in amore, date spazio alle persone che amate di più e se possibile fate un piccolo viaggio così state meglio. Leone, weekend migliore nonostante qualche difficoltà di tipo economico. Avete dei dubbi sul futuro anche se siete già grandi ma non lasciatevi mettere sotto gioco da situazioni negative. Acquario, i soldi sono un problema, se c’è da fare una richiesta meglio completarla entro la metà di questo mese, per l’amore per ora non si mette nulla a soqquadro. Pesci, avete una dimensione nuova da esplorare, quella del vostro io”.

Oroscopo Paolo Fox, 26 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA