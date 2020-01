Oroscopo Paolo Fox 5-10 gennaio 2020/ Scorpione, Acquario, Pesci, Toro al top?

Oroscopo di Paolo Fox settimanale: previsioni per lavoro, amore e fortuna dal 5-10 gennaio 2020

L’Oroscopo di Paolo Fox ci accoglie in questo 2020 da scoprire: che cosa dicono le sue previsioni settimanali? DipiuTV ci aiuta a svelare ancora una volta il mistero: cinque stelline per lo Scorpione, forse alle prese con un amore improvviso. Peccato però per l’innata diffidenza dei nati del segno. Le coppie superano le crisi e chi ha un partner Capricorno potrà guardare lontano. Nel Lavoro ci saranno dei piccoli cambiamenti. In arrivo fortuna e occasioni, per un 2020 pieno di saggezza e opportunità. L’Acquario deve credere all’Amore, possibile grazie all’influenza di Venere. Meglio vivere adesso storie importanti: il cielo preannuncia stabilità. Le coppie si rafforzano, vincono le diffidenze. Sarà possibile superare le situazioni economiche durante le prossime settimane. Nel Lavoro, favoriti viaggi e spostamenti. Urano in transito da qualche mese regala il desiderio di rinnovarsi. Pesci in rivoluzione: con Venere nel segno dalla prossima settimana, l’Amore avrà una marcia in più, così come le nuove storie. Le coppie devono resistere ad un passato che provoca. Meglio dimenticare ciò che è successo prima. Lavoro in recupero in vista della primavera, con una possibile sfida da vincere. Le giornate attorno a lunedì potrebbero rivelarsi speciali. Quattro stelline per il Toro, influenzato da Giove da qualche tempo. In arrivo occasioni migliori in Amore. Interessanti le relazioni con Capricorno e Vergine, simpatiche con l’Acquario. Le coppie possono recuperare, ma il passato va dimenticato. Grandi progetti in vista per casa, figli, progetti, ma solo per i più volenterosi. Nel Lavoro, la fortuna c’è, ma conta anche la preparazione. Cautela con le spese eccessive.

