Oroscopo Paolo Fox 5-10 gennaio/ Cancro, Leone, Capricorno e Bilancia

Oroscopo settimanale: difficoltà sul lavoro per Capricorno e Bilancia

L’Oroscopo 2020 di Paolo Fox è pronto per rivelarci le sue previsioni settimanali: i cuori solitari del Cancro sembrano distratti dal Lavoro. Venere ritorna favorevole dalla prossima settimana e i sentimenti potranno ritornare al primo posto. Le coppie possono chiudere le porte ad un 2019 litigioso per puntare sul 2020. Attenzione alle liti, soprattutto il 6 gennaio. Nel Lavoro bisogna procedere con cautela, gli impegni sono folli. Sembra che i nati del segno non cerchino di ottenere ciò che meritano. Da lunedì ci saranno giornate più pesanti. Il Leone potrebbe innamorarsi di qualcuno di speciale. Da rivedere i rapporti con Sagittario, Pesci e Gemelli. Le coppie possono fare progetti per la casa e anche chi è separato può togliersi dei pesi. Se qualcuno ti ha lasciato, forse ora si sta mangiando le mani, ma non bisogna essere felici del malessere degli altri. Nel Lavoro Marte è in buona posizione e permette di realizzare progetti importanti. In arrivo nuove prospettive e un forte desiderio di recuperare soldi e tempo. I single del Capricorno possono contare su Giove nel segno per sperare ancora sulle nuove relazioni. Urano favorevole, Saturno in transito: è il momento di fare grandi decisioni. Le coppie solide pensano alla casa e alla famiglia, realizzano progetti. I cambiamenti di oggi avranno un peso interessante in futuro. Anche chi si è separato può incontrare qualcuno di speciale. Nel Lavoro si può agire, anche se le lotte non mancheranno. Solo due stelline infine per la Bilancia: i single hanno Venere dalla loro parte e puntano ai rapporti stabili. Anche se poi sono persone inattendibili ad affascinarli. Difficili i rapporti con Toro e Leone, intriganti con Acquario e Gemelli. Le coppie possono risolvere i problemi di dicembre e la passione non manca, anche se qualcuno potrebbe perdere la calma con un partner insistente. Per il Lavoro, possibili rinvii a causa della stanchezza. Meglio rimandare tutto alla settimana prossima.

