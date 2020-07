Oroscopo Paolo Fox 5-10 luglio e classifica/ Cancro, Scorpione e Gemelli al top

Paolo Fox e il suo Oroscopo ci regalano delle novità per quanto riguarda la classifica settimanale per tutti i segni dello Zodiaco. Grazie a DipiuTV scopriamo le previsioni dell’astrologo per i segni che hanno registrato cinque stelline: il Cancro non devono trascurare le storie perchè grazie a Venere positiva in agosto potrebbero diventare importanti. Le stelle vanno aiutate con un atteggiamento disponibile. Le coppie sono più serene, anche per chi vuole un riscontro in amore. Qualcuno realizzerà molto ad agosto. Cautela con le situazioni legali ancora in sospeso. Nel Lavoro, Giove opposto crea dubbi nei contratti. Chi ha fatto richieste e trattative può arrivare ad un accordo. Lo Scorpione può guardare al futuro con tranquillità, anche se ad agosto ci sarà un aumento di passione. Adesso è il periodo giusto per cercare un nuovo rapporto con buone prospettive. Le coppie sono stanche e pensano sempre a lavoro e soldi: per questo sono possibili disagi con il partner. Nel Lavoro ci potrebbero essere delle conferme entro la settimana. In generale le cose si muovono e la stanchezza aumenta.

OROSCOPO PAOLO FOX: NUOVI IMPULSI PER GEMELLI E PESCI

Paolo Fox ci svela quali segni hanno conquistato quattro stelline nella nuova classifica settimanale: il suo Oroscopo, annunciato su DipiuTV, ci parla dei Gemelli: Venere è nel segno e spinge ad agire di impulso. In questo mese i sentimenti verranno aiutati da un aumento del fascino. Meglio frequentare amici e posti nuovi. Le coppie vivono un momento importante, anche chi si è allontanato nel passato. Si recupera grazie a Venere nel segno: favoriti coloro che cercano un figlio. Nel Lavoro, Saturno in ottimo aspetto invoglia a guardare oltre. Opportunità in arrivo.

Il Capricorno ha stelle non del tutto favorevoli in Amore: ci sono alti e bassi che vanno vissuti con serenità. I nati del segno si sentono poco coinvolti, ma potrebbe nascere un incontro emozionante. Le coppie sono distratte dalle questioni di lavoro. L’amore non manca, ma i momenti per stare insieme sì. Meglio chiudere la porta al passato. Nel Lavoro ci sono potenzialità in più grazie a Giove e Saturno in transito. Si può recuperare, agire.

L’Acquario ha Venere in aspetto eccellente e Saturno che permette di costruire un futuro grandioso. Per ottenere l’attenzione di chi piace, bisogna dare il massimo. Le coppie hanno una forte intesa e un progetto da mettere in cantiere. Qualcuno potrà vincere una sfida. Nel Lavoro saranno aiutati i nati del segno che hanno un’attività in proprio. Le svolte non mancano: qualcuno partirà con nuovi progetti, altri sono spensierati verso il futuro.

I Pesci devono dimenticare i fastidi del passato. Venere opposta non aiuta a compiere l’impresa. Qualcuno potrebbe vivere dei dubbi fra più persone. Le coppie discutono, ma fra giovedì e venerdì sarà possibile un recupero grazie alla Luna nel segno. Agosto regalerà una forte ripartenza. Nel Lavoro, bisogna vagliare con cautela le proposte per via di Mercurio favorevole dallo scorso giugno. Novità in arrivo.

OROSCOPO PAOLO FOX: NUOVI LEGAMI PER…

Ultimo gradino della classifica settimanale di Paolo Fox, dove troviamo i segni con tre stelline. Su DipiuTv, l’astrologo ci parla del suo Oroscopo e delle stelle dell’Ariete: i single possono sfruttare il dialogo nel fine settimana, ma bisogna agire con prudenza. Il caos nei sentimenti è ancora presente. Le coppie sono nervose e agitate. Maggiore cautela con Ariete e Cancro. In generale è meglio non trascinare i problemi lavorativi fra le mura domestiche. Nel Lavoro, Giove in ottimo aspetto permette di risolvere problemi personali o che riguardano trattative e contratti.

Il Toro riceverà delle novità, soprattutto per quanto riguarda la comprensione degli altri. Passionalità in aumento. Intesa migliore con Vergine e Cancro. Le coppie hanno migliorato molto, sono più energiche. Attenzione fra lunedì e martedì per difficoltà in arrivo. Nel Lavoro, Gioove spinge a fare dei cambiamenti. In arrivo opportunità verso l’autunno.

Il Leone non deve trascurare i nuovi legami, perchè ad agosto potrebbero crescere. Si possono valutare i rapporti o cambiare e guardare altrove. Le coppie sono stanche e possono essere tese ad inizio settimana. Alcuni hanno la testa altrove, forse per via di alcune questioni lavorative. Nel Lavoro, si possono ottenere delle novità, ma bisognerà anche rinunciare a qualcosa. Aumenta l’insoddisfazione.

La Vergine ha Venere dissonante e i sentimenti vengono messi a dura prova. Qualcuno potrebbe aver affrontato un problema esterno che si è trasferito in ambito amoroso. Cautela con Pesci e Gemelli. Le coppie hanno lasciato indietro le situazioni più complesse. Qualcuno ha evitato le discussioni, ma i problemi di lavoro hanno avuto delle conseguenze anche nella vita a due. Nel Lavoro, la stanchezza aumenta e l’attenzione cala. Si fatica a portare avanti dei progetti e aumentano i dubbi.

La Bilancia dovrà decidere entro fineluglio se portare avanti un progetto amoroso. Meglio tenere le tensioni lontane dai rapporti. Possibili nuovi incontri. Le coppie riceveranno delle novità, ascoltano di più. Qualche rapporto potrà essere salvato proprio per questo. Aumento delle spese per casa, genitori o figli. Nel Lavoro c’è un clima di incertezza che mette tutto in bilico. Meglio non agitare troppo le acque prima della fine del mese.

Il Sagittario ha Venere in opposizione e la possibilità di mettere ordine nei sentimenti. Attenzione ai giorni centrali della settimana. Le coppie vivono un momento complesso, soprattutto se ci sono già state delle discussioni. Qualcuno potrebbe rivedere i progetti per il futuro a causa delle spese, anche chi ha avuto un figlio da poco o vuole sposarsi. Nel Lavoro il cielo è più sereno e si può ripartire. Successi possibili, soprattutto nei progetti a lunga scadenza, ma a fine anno migliorerà tutto in modo significativo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA