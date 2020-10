Oroscopo Paolo Fox 5-11 ottobre 2020: previsioni della settimana/ Scopri l’analisi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox, previsioni della settimana: Ariete, Toro, Cancro, Gemelli

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per questa settimana ci portano ai primi quattro segni. Ariete: si vive una settimana fatta di incontri decisamente positivi. Questo è un periodo in cui ci potrà essere un recupero netto. Da domani ci si potrà rimettere in gioco sotto diversi punti di vista. Toro: la Luna nel segno può portare ad affrontare un discorso molto importante. Per quanto riguarda il lavoro sarà favorito quello da dipendenti.

Cancro: a livello di emozioni questo è un momento agitato che può portare stress. In amore però arriveranno delle novità molto interessanti, che porteranno a una rivincita. Gemelli: per i sentimenti questo è un momento agevole che può regalare emozioni. Presto si potranno fare delle scelte. Da domani ci sarà un po’ di malessere.

5-11 ottobre oroscopo Paolo Fox: Leone, Bilancia, Vergine, Scorpione

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con altri quattro segni tra 5 e 11 ottobre. Leone: ci si deve far scivolare le cose addosso in questo periodo. Si vive un po’ di stress generale, ma forse se si trova il giusto equilibrio si raggiungeranno buoni risultati. Bilancia: si deve rimanere calmi evitando di farsi prendere dall’agitazione. Sul lavoro questa è una giornata che può portare qualcosa di importante così come anche le seguenti.

Vergine: questo è un grande momento con Giove, Luna, Saturno e Venere positivi. Si preannunciano giorni molto interessanti con anche la possibilità di fare degli incontri. Scorpione: è un momento in cui c’è un cielo complicato e in cui si potrebbero affrontare delle difficoltà. Certo con un po’ di buona volontà però si potrebbe arrivare a risultati importanti.

Previsioni oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Concludiamo con gli ultimi quattro segni l’oroscopo di Paolo Fox per questa settimana. Sagittario: in questo momento si deve fare attenzione all’amore che potrebbe essere terreno di dispute col proprio partner. Sul lavoro alcune promesse verranno disilluse. Capricorno: a livello di astri questa è una bella situazione. C’è la possibilità che alcuni pianeti regalino soddisfazioni.

Acquario: la Luna dissonante crea preoccupazione. Saturno richiede attenzione e rigore. Da domani si accuserà un po’ di stanchezza. Pesci: la giornata di domenica sarà senza dubbio positiva, in questo periodo però si deve evitare di spendere troppi soldi. Essere impazienti non aiuta.

