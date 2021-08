Oroscopo Paolo Fox 5-6 agosto 2021/ Toro e Cancro al top in amore, Acquario nervoso

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 5-6 agosto luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, giovedì 5 agosto, e per domani, venerdì 6 agosto? Oggi inizia per l’Ariete un periodo ottimo in amore. Sul lavoro fatevi trovare pronti, presto potrebbero arrivare grosse novità. Giornata ottima per i sentimenti per il Toro: se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti. Qualche dubbio sul lavoro, nel weekend godetevi un po’ di sano riposo. Venere contraria per i Gemelli: i prossimi giorni saranno all’insegna dello stress e della negatività in amore. Evitate tensioni e discussioni. Sul lavoro dovete rimboccarvi le mani per ottenere qualche soddisfazione. Giornata positiva per i sentimenti anche per il Cancro: la Luna è nel segno e porta buone opportunità da cogliere al volo. Per quanto riguarda il lavoro arrivano potrebbero arrivare occasioni e novità. Il Leone vive un periodo ottimo per i sentimenti: il mese di agosto porta una ventata di passione. Il fine settimana regala emozioni sincere per la Vergine. Sul lavoro in arrivo nuove opportunità, da valutare con calma.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, oggi la Bilancia deve evitare complicazioni in amore. Anche sul lavoro meglio tenersi lontano dalle discussioni. Possibili contrattempi a causa della Luna dissonante, serve cautela. Anche lo Scorpione oggi potrebbe avere qualche problema o incomprensione personale, soprattutto in amore. Sul lavoro il Sole è dissonante: dovete ritrovare la giusta motivazione. In amore il Sagittario sta vivendo un periodo complicato. Sul lavoro ci vuole pazienza, ma entro fine mese ci saranno grandi novità, per un autunno da protagonisti. In arrivo giornate complesse in amore per il Capricorno. Sul lavoro problemi legati ai soldi: state spedendo troppo! La Luna in opposizione rende nervosi i nati sotto il segno dell’Acquario. Tensione nell’aria: evitate discussioni e polemiche. Per i Pesci è arrivato il momento di superare i problemi in amore. Per quanto riguarda il lavoro, dovete iniziare a costruire per l’autunno.

