Oroscopo Paolo Fox 5-6 luglio 2021/ Gemelli affaticati, Scorpione innamorato

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 5-6 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni per l’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, lunedì 5 luglio, e per domani, martedì 6 luglio? In questi giorni l’Ariete ha molte cose da fare e lascerà un po’ da parte l’amore. Il mese di luglio sarà delicato. Per il nati sotto il segno del Toro oggi sarà una giornata interessante in amore. La seconda metà dell’anno porta novità in ambito lavorativo. Difficoltà fisiche per i Gemelli. Cercate di mantenere la calma in amore e nel lavoro. Il Cancro ha Venere favorevole che permette un recupero sia in amore sia al lavoro. In amore non rivangate il passato e non fate paragoni. Problemi di soldi per il Leone, che vi impediscono di realizzare un progetto a cui tenere molto. Calma e pazienza nei rapporti con gli altri. Per la Vergine è arrivato il momento di pensare all’amore: vi attende una settimana perfetta! Anche sul lavoro avere la forza di progettare qualcosa di importante.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nella giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Bilancia ha bisogno di riposo e tranquillità. Mantenete la calma, potrebbero sopraggiungere disagi e disaccordi con il partner. Per i nati sotto il segno dello Scorpione questi giorni importanti per innamorarsi. Sul lato lavorativo, invece, ci sarà qualche tensione di troppo. Oggi la giornata del Sagittario sarà all’insegna dello stress e del nervosismo. Avete bisogno si trovare il giusto equilibro, evitate situazioni affollate. Il Capricorno sta trascurando l’amore: dedicate più tempo al vostro partner. Sul lavoro risentite della stanchezza, ma le vacanza sono ancora lontane. La settimana porterà un po’ di sollievo ai nati sotto il segno dell’Acquario. In arrivo emozioni positive. La giornata di domani sarà molto negativa per i Pesci: in amore ci sono molti dubbi. L’anno appena trascorso è stato molto impegnativo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

