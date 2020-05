Oroscopo Paolo Fox, 5-6 maggio 2020/ Oggi e domani: Bilancia e Gemelli top, Ariete flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 5-6 maggio 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quelli che si possono considerare segni top tra oggi e domani. Gemelli: Marte, Luna e Venere sono favorevoli anche se la giornata sarà un po’ particolare. Domani però tornerà una certa energia in grado di dare la forza per la svolta. Si devono valutare delle offerte di lavoro che potrebbero essere molto interessanti. Cancro: si recupererà dopo un po’ di tempo, con la Luna opposta che al momento frena alcune situazioni. Si devono fare dei progetti soprattutto sul campo del lavoro. Si possono rimettere in gioco i propri sentimenti, attenzione a capire quali saranno i progetti importanti da scegliere e privilegiare. Bilancia: si deve riflettere maggiormente, soprattutto per quanto riguarda il campo dei sentimenti. Attenzione ai soldi e a compiere degli errori su investimenti che possono risultare errati ed eccessivi. Domani Marte sarà positivo e permetterà di regalarsi dei risultati importanti.

Paolo Fox: cosa prevede l’oroscopo per Scorpione, Sagittario e Pesci

Scorpione: da domani la Luna entrerà nel segno e questo permetterà una svolta verso progetti importantissimi. La Luna è uno di quei pianeti che permette di dare una svolta se positivo. Si potrà molto presto ottenere una soddisfazione personale. Sagittario: migliora la Luna per il segno e domani sarà positiva. Ora si devono fare cose importanti per cercare una svolta attesa ormai da fin troppo tempo. Si devono evitare problemi sul lavoro, il rischio è quello di complicare tutto molto rapidamente. Pesci: si recupera già da oggi anche se non si deve esagerare soprattutto sul lavoro. La Luna tornerà favorevole nelle prossime ore e aiuterà soprattutto dal punto di vista dell’amore.

Segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina e soffermiamoci per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox sui segni flop. Ariete: Marte è positiva, la Luna invece opposta. Questa battaglia obbligherà tra oggi e domani a risolvere delle questioni da risolvere. Sul lavoro servirà un po’ di tempo, piano piano si recupererà. Toro: oggi si deve fare molta attenzione per superare alcuni problemi personali che hanno colpito nell’ultimo periodo il segno. Nelle prossime 24 ore si potrebbero vivere ulteriori emozioni. Attenzione ai soldi che possono essere un problema. Leone: le stelle non sorridono anche se la Luna è favorevole. Saturno opposto crea alcuni problemi non facili da gestire. Nelle prossime 24 ore si deve fare qualcosa di importante perché c’è tanta voglia. Attenzione ai cambiamenti continui.

Oroscopo di Paolo Fox: giornate complicata per Vergine, Capricorno e Acquario

Vergine: per i sentimenti questo non è un momento facilissimo, anzi a dirla tutta c’è un po’ di ansia. Professionalmente si è un po’ arrabbiati, qualcuno ha fatto perdere la pazienza. Si deve cercare nella giornata di domani di fare qualcosa perché potrebbero arrivare delle soluzioni soprattutto sul campo del lavoro. Capricorno: si deve affrontare tutto quello che riguarda l’amore con un po’ di cautela. Sul lavoro qualcosa va rivisto con attenzione. Domani la Luna tornerà favorevole e questo porterà a sorridere. Acquario: non ci si deve lanciare in discussioni sterili. Domani sarà una giornata negativa visto che si accuserà stanchezza in un periodo in cui si è fuori forma.



